Норильская самбистка привезла золотую медаль с первенства края

Команду Норильска представляли шестеро спортсменов отделения самбо спортшколы единоборств. Высшую награду первенства в весовой категории 65+ кг завоевала норильчанка Арина Будина. Её тренер Видади Манафов отмечает, что это очень высокий и важный результат для норильской команды, тем более учитывая, что Арина – дебютантка первенства края.

- Соперницы были опытные, особенно трудной оказалась финальная схватка со спортсменкой из Канска. Она продолжалась долго, но наша девочка собралась и одержала победу. Мне как тренеру очень понравилась её борьба, признаюсь, я не ожидал такого результата – всё же первый выезд на уровень региона. Я настраивал, поддерживал. Не ожидала и она сама. Но Арина умница, психологически собралась в нужный момент, - поделился тренер.

Благодаря этой победе Арина примет участие и в первенстве Сибирского федерального округа, где выступит в составе сборной команды Красноярского края. Соревнования пройдут в Бийске с 13 по 17 апреля, сейчас спортсменка усердно к ним готовится, тренируясь дважды в день.

В спортшколе единоборств особенно выделяют этот результат, поскольку добились его тренеры и спортсмены самого молодого отделения. Более того, у норильчан давно не было достижений по женскому самбо.

Изначально на работу в отделение были приняты два тренера, и там открыли восемь детских групп с охватом 108 человек. Год спустя приняли ещё одного тренера, приехавшего из Бийска, и дополнительно укомплектовали четыре детские группы. Тренируются ребята на базе стадиона «Заполярник», школы № 3, гимназии № 4. Спортсмены отделения участвуют во внутришкольных и городских соревнованиях, а поездка на краевые соревнования стала первой для них. И сразу золото!

- Такой результат очень радует, и мы ждём дальнейших успехов, - отметила директор спортшколы Елена Савосина.