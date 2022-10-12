Норильская сборная заняла четвёртое место на чемпионате Красноярского края по бодибилдингу
Норильская сборная заняла четвёртое место на чемпионате Красноярского края по бодибилдингу
Осенний спортивный сезон открыл чемпионат города, после чего восемь спортсменов выехали на 31-й открытый чемпионат региона.
На соревнованиях вёлся личный и командный зачёты. В последнем сборная нашего города заняла четвёртое место из 15, пропустив вперёд две красноярские команды и одну из Хакасии. Результат мог бы быть лучше, если бы оправдались планы на индивидуальный успех каждого спортсмена, говорят в команде.
- Мы могли занять первое общекомандное место. Но случилось как случилось, - рассказывает президент федерации бодибилдинга Норильска Александр Полканов. - Например, Мария Филонова, чемпионка города, стала не первой в регионе по мастерам, а пятой. Её победа, безусловно, добавила бы сборной очков. Но хочу заметить, что бодибилдинг - субъективный вид спорта, всё зависит от настроения спортсмена, подачи, а также мнения судей. Ещё один наш хороший спортсмен, Самир Антипов, чемпион города в пляжном бодибилдинге, в крае стал вторым, в то время как мы ожидали его золота. Зато он уже на чемпионате принял решение выступать дополнительно в номинации «Классический бодибилдинг», и стал первым в своей ростовой категории.
Ещё одна норильчанка, Марина Волкова, на своём примере продемонстрировала субъективность вида спорта: на городском чемпионате девушка была четвёртой, а в крае праздновала победу (в своей ростовой категории) в номинации «Фитнес-модель». К сожалению, её чемпионство не пошло в командный зачёт, поскольку в него эта дисциплина не включена.
Другая норильская спортсменка, Наталья Сайфулина, стала единственной участницей из нашей команды в номинации «Бодифитнес».
- В городе у неё соперников нет, и она поехала на край, чтобы испытать себя в конкурентной борьбе. Кстати, по этой номинации присваиваются официальные спортивные разряды, плюс результат идёт в командный зачёт. Наташа стала второй, хотя, конечно, мы видели её победительницей. Но проиграла она не по физической кондиции, а просто из-за нехватки опыта: её соперница, ставшая первой, - опытная спортсменка, уже известная в крае и даже в России, умеет показать себя и тоже была в хорошей физической форме. Так что Наталья объективно завоевала серебро, - делится Александр Полканов.
Зато бесспорным чемпионом края в номинации «Бодибилдинг» (до 90 кг) стал известный в городе спортсмен Виталий Алексеев, чемпион Норильска. Сегодня он готовится к поездке на чемпионат России, который пройдёт с 14 по 16 октября. Напомним, прежде Виталий выступал на Кубке России и Siberian Power Show и в обоих турнирах стал четвёртым, это говорит о его хороших шансах войти в призёры на будущем турнире.
Ещё три норильских спортсменки пока в региональные призёры не вошли, но Наталья Маслова в номинации «Фитнес-бикини» (в ростовой категории до 169 см) стала четвёртой; Ольга Гребенюк в ней же заняла шестое место. А Дарья Зазуля - девятую строчку протокола из 11 как «Фитнес-модель» (свыше 166 см).
На этом осенний спортивный сезон для бодибилдеров завешается, им предстоит подготовка к Кубку города, который пройдёт в марте. Интересно, что, по статистике, весной число выступающих выше, чем осенью (на чемпионате города). Причём большинство составляют новички, а это означает стабильный приток в вид спорта, говорит президент федерации.
Напомним, что норильчане только третий год после длительного перерыва вновь начали вступать на городских и краевых турнирах. Будущей весной, после Кубка города, пройдёт и Кубок региона, за ним - чемпионат Сибири, а также Siberian Power Show, куда, планируется, выедут наши спортсмены, претендуя на самые высокие места.