Норильская сборная заняла четвёртое место на чемпионате Красноярского края по бодибилдингу

На соревнованиях вёлся личный и командный зачёты. В последнем сборная нашего города заняла четвёртое место из 15, пропустив вперёд две красноярские команды и одну из Хакасии. Результат мог бы быть лучше, если бы оправдались планы на индивидуальный успех каждого спортсмена, говорят в команде.

- Мы могли занять первое общекомандное место. Но случилось как случилось, - рассказывает президент федерации бодибилдинга Норильска Александр Полканов. - Например, Мария Филонова, чемпионка города, стала не первой в регионе по мастерам, а пятой. Её победа, безусловно, добавила бы сборной очков. Но хочу заметить, что бодибилдинг - субъективный вид спорта, всё зависит от настроения спортсмена, подачи, а также мнения судей. Ещё один наш хороший спортсмен, Самир Антипов, чемпион города в пляжном бодибилдинге, в крае стал вторым, в то время как мы ожидали его золота. Зато он уже на чемпионате принял решение выступать дополнительно в номинации «Классический бодибилдинг», и стал первым в своей ростовой категории.

Ещё одна норильчанка, Марина Волкова, на своём примере продемонстрировала субъективность вида спорта: на городском чемпионате девушка была четвёртой, а в крае праздновала победу (в своей ростовой категории) в номинации «Фитнес-модель». К сожалению, её чемпионство не пошло в командный зачёт, поскольку в него эта дисциплина не включена.

Другая норильская спортсменка, Наталья Сайфулина, стала единственной участницей из нашей команды в номинации «Бодифитнес».

- В городе у неё соперников нет, и она поехала на край, чтобы испытать себя в конкурентной борьбе. Кстати, по этой номинации присваиваются официальные спортивные разряды, плюс результат идёт в командный зачёт. Наташа стала второй, хотя, конечно, мы видели её победительницей. Но проиграла она не по физической кондиции, а просто из-за нехватки опыта: её соперница, ставшая первой, - опытная спортсменка, уже известная в крае и даже в России, умеет показать себя и тоже была в хорошей физической форме. Так что Наталья объективно завоевала серебро, - делится Александр Полканов.

Зато бесспорным чемпионом края в номинации «Бодибилдинг» (до 90 кг) стал известный в городе спортсмен Виталий Алексеев, чемпион Норильска. Сегодня он готовится к поездке на чемпионат России, который пройдёт с 14 по 16 октября. Напомним, прежде Виталий выступал на Кубке России и Siberian Power Show и в обоих турнирах стал четвёртым, это говорит о его хороших шансах войти в призёры на будущем турнире.

Ещё три норильских спортсменки пока в региональные призёры не вошли, но Наталья Маслова в номинации «Фитнес-бикини» (в ростовой категории до 169 см) стала четвёртой; Ольга Гребенюк в ней же заняла шестое место. А Дарья Зазуля - девятую строчку протокола из 11 как «Фитнес-модель» (свыше 166 см).

На этом осенний спортивный сезон для бодибилдеров завешается, им предстоит подготовка к Кубку города, который пройдёт в марте. Интересно, что, по статистике, весной число выступающих выше, чем осенью (на чемпионате города). Причём большинство составляют новички, а это означает стабильный приток в вид спорта, говорит президент федерации.

Напомним, что норильчане только третий год после длительного перерыва вновь начали вступать на городских и краевых турнирах. Будущей весной, после Кубка города, пройдёт и Кубок региона, за ним - чемпионат Сибири, а также Siberian Power Show, куда, планируется, выедут наши спортсмены, претендуя на самые высокие места.