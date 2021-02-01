Норильская школа бокса отметилась на краевом турнире

Виктор Краус родился в Дудинке, в многодетной семье ссыльных немцев. В бокс пришёл в 10 лет. В 16 одержал первую победу на соревнованиях. Его успехи поражали: из 298 боёв он выиграл 262.

Соревнования его памяти проводятся в Дудинке с 1996 года. Статус краевых им был присвоен в 2012 году. В этом году турнир проходил в особом режиме — соблюдение противоэпидемических мероприятий внесло значительные изменения в сценарий проведения соревнований. Организаторы отказались от торжественных церемоний открытия и закрытия турнира, награждали победителей и призёров на ринге, сразу после определения исхода поединков.

В соревновании приняли участие 77 спортсменов из всех районов Норильска, а также боксёры Дудинки, всего было разыграно 35 комплектов наград. Соревнования представляли все возрастные группы — от младших юношей до юниоров включительно.

Главным судьёй XXVII традиционного турнира выступил председатель коллегии судей Красноярского края по боксу, судья международной-всероссийской категории Игорь Высотин. Он отметил высокий уровень боксёров Норильска и Дудинки, а также в целом уровень организации соревнований.

По итогам выступления специальными призами были награждены: в номинации «Лучшая техника» — Вольф Рамазанов (СШ № 5, тренер Владислав Васильев); «Воля к победе» — Богдан Ковальчук (СШ № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник); «Приз зрительских симпатий» — Сергей Ткачёв (СШ № 5, тренер Павел Сындеев).

В неофициальном командном зачёте первое место заняла команда спортшколы № 4, за ней — спортшколы № 5, третье место у команды Дудинки.

Оценивая выступление норильских боксёров, член правления Федерации бокса города Максим Трофимов отметил высокую готовность ребят к соревнованиям:

– Неофициальный командный зачёт отражает ситуацию: не первый год спортшкола № 4 демонстрирует высокие результаты на различных соревнованиях, в том числе на уровне Сибирского федерального округа и первенстве России. В этот раз ребята вновь подтвердили свой класс. Что касается остальных спортшкол, хочу отметить школу № 5: в Кайеркане с приездом тренера Павла Сындеева началось возрождение бокса, который долгое время практически отсутствовал в районе. Прежде работал только один тренер — Владислав Васильев, и его ребята тоже показывали результат. Но теперь ситуация стала лучше. Павел только начал, и его работа видна сразу. Он выставил очень хороших боксёров, для многих из которых это были дебютные выступления, но они смогли составить конкуренцию опытным спортсменам. Ну а в Дудинке — традиционно крепкие ребята, так что соревнования были серьёзными. За проведение соревнований благодарю организатора турнира Игоря Насонова, чьими стараниями развивается наш вид спорта в таймырской столице.

Максим Трофимов также отметил, что норильской многочисленной команде пришлось добираться до места проведения соревнований на муниципальном транспорте: «По причине сильных морозов автобусы «Автохозяйства» отказались от перевозки, что очень неудобно для спортсменов и тренеров», — отметил он.

Следующие соревнования по боксу пройдут на местной площадке: с 19 по 21 февраля в талнахском спортзале «Солнышко» (ул. Таймырская, 5) состоится турнир, посвящённый Дню защитника Отечества.

Кроме того, норильские боксёры готовятся к выезду на первенство края среди юношей 15–16 лет. Оно пройдёт с 8 по 13 февраля в Красноярске.