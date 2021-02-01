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Норильская школа бокса отметилась на краевом турнире

Норильская школа бокса отметилась на краевом турнире

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Норильская школа бокса отметилась на краевом турнире

В эти выходные в таймырской столице проходил традиционный открытый краевой турнир памяти первого мастера спорта СССР по боксу на Таймыре Виктора Крауса.

Норильская школа бокса отметилась на краевом турниреНорильская школа бокса отметилась на краевом турнире

Виктор Краус родился в Дудинке, в многодетной семье ссыльных немцев. В бокс пришёл в 10 лет. В 16 одержал первую победу на соревнованиях. Его успехи поражали: из 298 боёв он выиграл 262.

Соревнования его памяти проводятся в Дудинке с 1996 года. Статус краевых им был присвоен в 2012 году. В этом году турнир проходил в особом режиме — соблюдение противоэпидемических мероприятий внесло значительные изменения в сценарий проведения соревнований. Организаторы отказались от торжественных церемоний открытия и закрытия турнира, награждали победителей и призёров на ринге, сразу после определения исхода поединков.

В соревновании приняли участие 77 спортсменов из всех районов Норильска, а также боксёры Дудинки, всего было разыграно 35 комплектов наград. Соревнования представляли все возрастные группы — от младших юношей до юниоров включительно.

Главным судьёй XXVII традиционного турнира выступил председатель коллегии судей Красноярского края по боксу, судья международной-всероссийской категории Игорь Высотин. Он отметил высокий уровень боксёров Норильска и Дудинки, а также в целом уровень организации соревнований.

По итогам выступления специальными призами были награждены: в номинации «Лучшая техника» — Вольф Рамазанов (СШ № 5, тренер Владислав Васильев); «Воля к победе» — Богдан Ковальчук (СШ № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник); «Приз зрительских симпатий» — Сергей Ткачёв (СШ № 5, тренер Павел Сындеев).

В неофициальном командном зачёте первое место заняла команда спортшколы № 4, за ней — спортшколы № 5, третье место у команды Дудинки.

Оценивая выступление норильских боксёров, член правления Федерации бокса города Максим Трофимов отметил высокую готовность ребят к соревнованиям:

– Неофициальный командный зачёт отражает ситуацию: не первый год спортшкола № 4 демонстрирует высокие результаты на различных соревнованиях, в том числе на уровне Сибирского федерального округа и первенстве России. В этот раз ребята вновь подтвердили свой класс. Что касается остальных спортшкол, хочу отметить школу № 5: в Кайеркане с приездом тренера Павла Сындеева началось возрождение бокса, который долгое время практически отсутствовал в районе. Прежде работал только один тренер — Владислав Васильев, и его ребята тоже показывали результат. Но теперь ситуация стала лучше. Павел только начал, и его работа видна сразу. Он выставил очень хороших боксёров, для многих из которых это были дебютные выступления, но они смогли составить конкуренцию опытным спортсменам. Ну а в Дудинке — традиционно крепкие ребята, так что соревнования были серьёзными. За проведение соревнований благодарю организатора турнира Игоря Насонова, чьими стараниями развивается наш вид спорта в таймырской столице.

Максим Трофимов также отметил, что норильской многочисленной команде пришлось добираться до места проведения соревнований на муниципальном транспорте: «По причине сильных морозов автобусы «Автохозяйства» отказались от перевозки, что очень неудобно для спортсменов и тренеров», — отметил он.

Следующие соревнования по боксу пройдут на местной площадке: с 19 по 21 февраля в талнахском спортзале «Солнышко» (ул. Таймырская, 5) состоится турнир, посвящённый Дню защитника Отечества.

Кроме того, норильские боксёры готовятся к выезду на первенство края среди юношей 15–16 лет. Оно пройдёт с 8 по 13 февраля в Красноярске.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото авторов и участников соревнований
1 февраля в 17:09 1510
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