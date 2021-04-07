Норильская спортсменка стала чемпионкой России по киокусинкай карате

В столице страны с 2 по 4 апреля в Московском центре боевых искусств прошёл чемпионат по киокусинкай (группа дисциплин «кёкусинкан») среди мужчин и женщин. На татами встретились спортсмены из 31 региона России.

Анастасия Жирнова стала первой в дисциплине «кёкусинкан», весовая категория — 65 кг. Тренирует норильчанку заслуженный тренер России Магомед Эльдаров. Второе место заняла представительница Московской области Олеся Фокша. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Дагестана Луиза Девлетмурзаева.