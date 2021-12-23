Норильская спортсменка завоевала бронзу в Супер-кубке России по лёгкой атлетике «Спринт – Masters»

Соревнования проходили в манеже имени братьев Знаменских (Москва). Это спортивное мероприятие традиционно собирает большое количество сильных спортсменов–ветеранов.

Легкоатлетка Олеся Махотина, которая тренируется во Дворце спорта «Арктика» под руководством Олега Крупского, установила личный рекорд в беге на 300 м — 45,41 и завоевала бронзу.

Впереди у спортсменки насыщенная программа. В ближайшее время ей предстоит принять участие в открытом первенстве Татарстана среди ветеранов старше 35 лет. А уже в следующем году, 22 января, она выступит на международном турнире в Минске.