Норильская воздушная гимнастка с успехом выступила на краевых соревнованиях «Воздух Сибири»

На краевых состязаниях Норильск представляла 12–летняя Карина Федчук. Она занимается воздушной гимнастикой всего три года, но за это время достигла высокого уровня мастерства, благодаря чему и заняла второе место.

– Очень важно понимать, что мы пока многое не можем отработать в силу технических причин, а наши соперницы изначально тренировались в идеальных условиях, — отмечает тренер спортсменки Анна Иордан. — Так что серебро Карины стало для нас приятной неожиданностью.

Сейчас организаторы секции по воздушной гимнастике активно ищут новое помещение для тренировок — с потолком высотой 7–10 метров, аналогичное тому, в котором проводятся занятия в Красноярске. На данный момент воздушная гимнастика в России не является официальным видом спорта. Впрочем, поклонники этого направления активно работают над тем, чтобы она была признана на уровне Министерства спорта РФ.