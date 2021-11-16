Норильские баскетболистки отличились на первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

Местом ожесточённых баталий сильнейших баскетбольных команд девушек 2008 года рождения стал спортивный комплекс «Ника». Оспаривать путёвки на участие в первенстве России приехали баскетболистки из 11 городов Сибири и Дальнего Востока. Организаторы соревнований позаботились о создании хороших условий для спортсменок, разместив всех участниц в оздоровительном комплексе «Спартанец».

Красноярский край был представлен тремя командами — спортсменками известного баскетбольного клуба «Енисей» (Красноярск), командой «Красноярск» и воспитанницами спортивной школы № 1 города Норильска. Игры проходили в двух подгруппах. Норильчанкам выпало сыграть с командами Новосибирска, Новокузнецка, Читы, Омска и Красноярска.

Первую игру по результатам жеребьёвки команда Норильска провела с соперницами из Красноярска — командой спортивной школы олимпийского резерва «Енисей». По словам тренера Алексея Нестерова, который готовил норильчанок к этим соревнованиям, это была очень сложная и психологически напряжённая игра. И только благодаря высокому уровню игровой дисциплины наши девушки смогли переиграть соперниц со счётом 66:37.

Во второй день соревнований норильчанки уступили баскетболисткам из Новокузнецка со счётом 32:56. Все последующие игры наши спортсменки провели уверенно, не проиграв ни одной. Заняв второе место в подгруппе, команда Норильска обеспечила себе право бороться за третье место в финале.

В заключительной части соревнований проводились стыковые игры между командами подгрупп. Первое место заняла команда из Новокузнецка, опередившая соперниц из Улан-Удэ с минимальным преимуществом в два очка. Норильчанки в упорной борьбе выиграли со счётом 39:32 у команды «Спартак» (Иркутск) и заняли третье место. Все три команды завоевали право продолжить участие в дальнейшем круге соревнований.