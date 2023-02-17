Норильские баскетболистки привезли серебро с первенства края

Сборная команда Норильска на соревнованиях была представлена спортсменками отделения баскетбола спортивной школы № 1 и усилена двумя девушками из спортивной школы № 5 района Кайеркан — Журавлёвой Полиной и Овечкиной Дарьей, воспитанницами тренера А. А. Эргашева. Руководил сборной тренер спортшколы № 1 В. Л. Ханкевич.

Выиграв четыре игры и уступив одну сильной красноярской команде ШОР «Енисей», норильчанки заняли второе место и завоевали серебряные награды. Золото у девушек Красноярска, бронза досталась спортсменкам из Железногорска.