Норильские баскетболистки привезли серебро с первенства края
Норильские баскетболистки привезли серебро с первенства края
В период с 13 по 17 февраля в Железногорске прошло первенство Красноярского края по баскетболу среди девушек 2009 года рождения.
Сборная команда Норильска на соревнованиях была представлена спортсменками отделения баскетбола спортивной школы № 1 и усилена двумя девушками из спортивной школы № 5 района Кайеркан — Журавлёвой Полиной и Овечкиной Дарьей, воспитанницами тренера А. А. Эргашева. Руководил сборной тренер спортшколы № 1 В. Л. Ханкевич.
Выиграв четыре игры и уступив одну сильной красноярской команде ШОР «Енисей», норильчанки заняли второе место и завоевали серебряные награды. Золото у девушек Красноярска, бронза досталась спортсменкам из Железногорска.