Норильские баскетболистки стали одними из лучших на межрегиональном первенстве Сибири и Дальнего Востока

Честь нашего региона второй год подряд отстаивает команда Норильска, в которую в прошлом году вошли девять воспитанниц кайерканской спортшколы № 5 (тренер Александр Эргашев), усиленная двумя баскетболистками из спортшколы № 1 Валерией Хомяк и Дарьей Шустовой, а также Эльвирой Ахмедовой, воспитанницей красноярской спортивной школы «Енисей».

Игры проходили в двух подгруппах по четыре команды в каждой. В подгруппу, в которой играли норильчанки, вошли сильнейшие команды: Ангарска (победители кубка Сибири и Дальнего востока), Абакана (серебряные призёры прошлогодних соревнований) и Новосибирска (хозяева турнира). Сложность доставляло то, что нашу команду в числе некоторых других разместили в лагере «Спортанец». И каждый день спортсменки тратили около часа на дорогу в Новосибирск. Это в том числе отразилось на физическом состоянии наших юных спортсменок, уверены наставники нашей сборной.

В первой же игре норильчанки вышли против хозяек турнира — сборной Новосибирска. В напряжённом матче наши спортсменки одержали победу с большим отрывом (81:57). Воодушевлённые первой победой, наши девушки вышли на игру с Ангарском, но в этой игре их ждало поражение. Досадные промахи во втором периоде дали возможность команде противниц переломить ход встречи и вырваться вперёд. На протяжении оставшегося времени, как ни пытались, норильские девчонки не смогли догнать спортсменок из Ангарска. Они оказались собранней, активней, а потому и результативней. Проанализировав ошибки и проработав тактику дальнейших действий, норильчанки в последующих играх доказали своё мастерство. Но этот проигрыш не позволил им подняться выше второго места.

Тренер команды Александр Эргашев отмечает, что девушки очень старались, но получалось не всё:

– Нам есть над чем поработать перед новым турниром. Впереди первый этап первенства России, который пройдёт в январе.

По результатам же прошедшего турнира норильчанки не только увезли домой серебро: лучшим игроком норильской команды «Сияние» по решению тренерского штаба и судейской коллегии признана Елизавета Мочаленко, воспитанница спортшколы № 5.