Норильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболу

По мнению организаторов, такие турниры всегда привлекают особое внимание тренеров и специалистов, позволяя оценить качество проводимой в регионах работы и перспективу развития баскетбола на ближайшие годы. То есть, по сути, расставляют приоритеты в деятельности спортшкол городов Сибири и Дальнего Востока.

Побороться за победу и заветный кубок приехали пять команд. Среди них была и сборная Норильска, представленная учащимися отделения баскетбола кайерканской спортшколы № 5, воспитанницами тренера Александра Эргашева, и усиленная спортсменкой спортшколы № 1 Марианой Шитовой (тренер Олег Крупский). По мнению Александра Эргашева, наиболее серьёзными конкурентами в борьбе за первое место для норильчанок были команды традиционно сильного баскетбольного клуба «Енисей» из Красноярска и команда Омска, имеющая хорошие баскетбольные традиции. Первую игру с «Енисеем» наши девочки провели очень собранно и одержали убедительную победу. Матчи с другими соперниками неожиданностей не принесли, и команда Норильска по праву завоевала почётный кубок. Следом за норильчанками на пьедестал почёта поднялись баскетболистки Красноярска и Омска.

Специалисты, тренеры и судьи отметили высокий уровень технической и физической подготовки норильских спортсменок. В числе лучших игроков были названы Катя Недужко, Александра Несерская и Мариана Шитова. Победители и призёры турнира получили кубки и дипломы, а лучшие игроки – памятные призы.