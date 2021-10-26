МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболу

Норильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболу

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Норильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболу

Кубок Сибири и Дальнего Востока гостеприимно принимал Томск, его участницами стали баскетболистки 11 лет и младше. Инициатор проведения турнира - федерации баскетбола Красноярского края, Хакасии, Кемеровской, Томской, Иркутской и других областей и краёв.

Норильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболуНорильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболуНорильские баскетболистки стали победительницами первого межрегионального турнира по баскетболу

По мнению организаторов, такие турниры всегда привлекают особое внимание тренеров и специалистов, позволяя оценить качество проводимой в регионах работы и перспективу развития баскетбола на ближайшие годы. То есть, по сути, расставляют приоритеты в деятельности спортшкол городов Сибири и Дальнего Востока.

Побороться за победу и заветный кубок приехали пять команд. Среди них была и сборная Норильска, представленная учащимися отделения баскетбола кайерканской спортшколы № 5, воспитанницами тренера Александра Эргашева, и усиленная спортсменкой спортшколы № 1 Марианой Шитовой (тренер Олег Крупский). По мнению Александра Эргашева, наиболее серьёзными конкурентами в борьбе за первое место для норильчанок были команды традиционно сильного баскетбольного клуба «Енисей» из Красноярска и команда Омска, имеющая хорошие баскетбольные традиции. Первую игру с «Енисеем» наши девочки провели очень собранно и одержали убедительную победу. Матчи с другими соперниками неожиданностей не принесли, и команда Норильска по праву завоевала почётный кубок. Следом за норильчанками на пьедестал почёта поднялись баскетболистки Красноярска и Омска.

Специалисты, тренеры и судьи отметили высокий уровень технической и физической подготовки норильских спортсменок. В числе лучших игроков были названы Катя Недужко, Александра Несерская и Мариана Шитова. Победители и призёры турнира получили кубки и дипломы, а лучшие игроки – памятные призы.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников турнира
26 октября в 16:30 870
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