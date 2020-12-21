МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские боксёры на пятёрку выступили на двух проходящих параллельно краевых турнирах

Норильские боксёры на пятёрку выступили на двух проходящих параллельно краевых турнирах

Главная / Новости / Спорт

Норильские боксёры на пятёрку выступили на двух проходящих параллельно краевых турнирах

В открытом кубке на призы мастера спорта международного класса Валерия Щуклина участвовали школьники от 10 до 12 лет из городов Красноярского края и Хакасии.

Норильские боксёры на пятёрку выступили на двух проходящих параллельно краевых турнирах

Норильск представил серьёзную команду, выступившую более чем удачно. Победу в своих номинациях праздновали Максим Монастырский и Владимир Бурдаков, серебро завоевал Степан Андреев, бронзу - Егор Карасев и Александр Носов. Лучшими боксерами признали Максима Монастырского и Владимира Бурдакова (тренеры Максим Трофимов, Владимир Лазник, Денис Дурасов).

В эти же дни проходило первенство Красноярского края по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования четырежды откладывались, и вот, наконец, их сумели провести. В них выступили 98 спортсменов из всех городов и ряда посёлков края.

В составе нашей команды первыми стали Вольф Рамазанов (весовая категория 42 кг, тренер Владислав Васильев); Денис Карасёв (46 кг); Олег Ключагин (90 кг, тренеры обоих - Максим Трофимов и Владимир Лазник).

На второй ступеньке пьедестала - Феликс Михно (44 кг, тренер Денис Дурасов), Анатолий Пензин (46 кг, тренер Владислав Васильев), Адель Дурдыев (50 кг, тренер Денис Дурасов), Рауль Панчоян (90 кг тренер Владислав Васильев). Бронзу завоевал Владимир Пехтерев (48 кг, тренер Денис Дурасов).

- В целом оценку команде Норильска могу поставить отличную. К победителям вопросов нет, они продеменстрировали доминирующий бокс, уверенно одолели всех соперников. Также хорошо себя проявил Адель Дурдыев, хоть и занявший второй место, но в равном бою он уступил в финале со счётом судейских записок 1:2. А наиболее яркое и доминирующее выступление показал Денис Карасев, настолько превосходивший соперников в классе, что мог бы боксировать, наверное, одной рукой. А параллельно проходивший турнир на призы Валерия Щуклина предоставил возможность нашим молодым боксёрам проверить свои навыки на выездных соревнованиях. Наиболее ярко себя проявили Максим Монастырский и Владимир Бурдаков, которые не оставили своим противникам никаких шансов, - отметил один из тренеров нашей команды Максим Трофимов. – В целом радует, что занимающихся боксом становится с каждым годом всё больше благодаря популяризации вида спорта и работе федерации бокса России.

По итогам выступлений на первенстве региона команда Норильска вновь завоевала второе общекомандное место вслед за Красноярском. Третье место - за Железногорском.

Текст Татьяна Зачупейко
21 декабря в 14:01 490
СпортБокс
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также