Норильские боксёры на пятёрку выступили на двух проходящих параллельно краевых турнирах

Норильск представил серьёзную команду, выступившую более чем удачно. Победу в своих номинациях праздновали Максим Монастырский и Владимир Бурдаков, серебро завоевал Степан Андреев, бронзу - Егор Карасев и Александр Носов. Лучшими боксерами признали Максима Монастырского и Владимира Бурдакова (тренеры Максим Трофимов, Владимир Лазник, Денис Дурасов).

В эти же дни проходило первенство Красноярского края по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования четырежды откладывались, и вот, наконец, их сумели провести. В них выступили 98 спортсменов из всех городов и ряда посёлков края.

В составе нашей команды первыми стали Вольф Рамазанов (весовая категория 42 кг, тренер Владислав Васильев); Денис Карасёв ( 46 кг); Олег Ключагин ( 90 кг, тренеры обоих - Максим Трофимов и Владимир Лазник).

На второй ступеньке пьедестала - Феликс Михно ( 44 кг, тренер Денис Дурасов), Анатолий Пензин ( 46 кг, тренер Владислав Васильев), Адель Дурдыев ( 50 кг, тренер Денис Дурасов), Рауль Панчоян ( 90 кг тренер Владислав Васильев). Бронзу завоевал Владимир Пехтерев ( 48 кг, тренер Денис Дурасов).

- В целом оценку команде Норильска могу поставить отличную. К победителям вопросов нет, они продеменстрировали доминирующий бокс, уверенно одолели всех соперников. Также хорошо себя проявил Адель Дурдыев, хоть и занявший второй место, но в равном бою он уступил в финале со счётом судейских записок 1:2. А наиболее яркое и доминирующее выступление показал Денис Карасев, настолько превосходивший соперников в классе, что мог бы боксировать, наверное, одной рукой. А параллельно проходивший турнир на призы Валерия Щуклина предоставил возможность нашим молодым боксёрам проверить свои навыки на выездных соревнованиях. Наиболее ярко себя проявили Максим Монастырский и Владимир Бурдаков, которые не оставили своим противникам никаких шансов, - отметил один из тренеров нашей команды Максим Трофимов. – В целом радует, что занимающихся боксом становится с каждым годом всё больше благодаря популяризации вида спорта и работе федерации бокса России.

По итогам выступлений на первенстве региона команда Норильска вновь завоевала второе общекомандное место вслед за Красноярском. Третье место - за Железногорском.