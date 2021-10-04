Норильские боксёры начали выездной сезон. Уже есть первые успехи

Среди норильчан первые места в своих возрастных и весовых группах заняли: Максим Монастырский, Али Агамиров, Тагир Рамазанов и Руслан Искаков (тренеры - Максим Трофимов, Владислав Васильев, Денис Дурасов, Игорь Коротких). Вторыми стали Тихон Фасоля, Дмитрий Зайцев, Макар Багренцев и Илья Песков. Все спортсмены - воспитанники спортшкол № 4 и 5, а также спортшколы единоборств.

Кроме того, на днях прошло первенство России среди региональных отделений ФСО профсоюзов "Россия" на призы главы Чувашской республики Олега Николаева. Турнир собрал 262 участника из 42 регионов страны. Здесь участие норильчан также не осталось незамеченным.

Победителем в своей весовой категории стал Денис Карасёв (он провёл четыре победных боя), третье место у Олега Ключагина (боксёр выиграл два боя, а в третьем уступил) (оба - воспитанники спортшколы № 4, тренеры — Максим Трофимов и Владимир Лазник). К сожалению, на предварительной стадии турнира выбыли из соревнований Рамазан Абдуллаев и Адель Дурдыев (тренер — Денис Дурасов).

- Состав команд был очень сильным. Ребята впервые выступали на таком высоком уровне и не подвели коллектив. Причём это первый старт сезона, и сразу взята такая высокая планка! Все спортсмены получили необходимый опыт для дальнейшего развития, - отметил Максим Трофимов. - Сейчас Денису Карасёву предстоит поездка в Сочи на финал конкурса "Путь к абсолютной победе", который проводится при поддержке Роя Джонса-младшего, далее - в Анапу, на сбор в составе сборной страны. Уже 1 ноября стартует первенство России.

С остальными спортсменами в конце октября планируется выезд в Санкт-Петербург на турнир памяти заслуженного тренера России Леонида Пивоварова. Пока у нас есть сложности, касающиеся краевых субсидии. Если удастся решить вопрос, то все планы мы выполним.