Норильские боксёры отличились на региональных и международных стартах

В начале декабря в Красноярске прошло первенство региона среди девушек 12-13 лет. Норильск представляли три спортсменки: Ширин Дуйшеналиева (в/к 46 кг), Дарья Себелева (в/к 48 кг) и Наталья Бубнова (в/к 70 кг) (девушки тренируются под руководством тренеров Максима Трофимова, Дениса Дурасова и Руслана Ибраева из спортшколы № 4 и спортивной школы единоборств). Все спортсменки стали победительницами в своих весовых категориях, и теперь им предстоит выступить на первенстве Сибири, которое состоится в Кемерово в начале февраля.

Хорошие новости пришли и от выпускников норильской школы бокса. На днях в Нижневартовске завершился международный турнир - Кубок мира среди нефтяных стран, на котором воспитанник спортшколы № 4 Андрей Косенков (тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник) занял второе место, одолев на пути к финалу представителей Азербайджана, Эстонии, и лишь в финале спорно проиграл местному бойцу.

Уже на этой неделе норильских боксёров ждут крупные местные соревнования: с 17 по 19 декабря пройдут чемпионат и первенство Норильска, посвящённые памяти Евгения Тёмина. В связи тем, что базовая площадка для этого турнира – спортзал «Геркулес» - закрыта на ремонт, соревнования пройдут в спортзале «Горняк» СК «Талнах».