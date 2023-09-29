Норильские боксёры отличились в Туруханске на краевом турнире

Наш город представляли в основном опытные спортсмены, некоторые, несмотря на юный возраст, уже успели завоевать множество регалий. Так, золотые медали в копилке Семёна Созыкина, Салтана Ибрагимова, Данила Горбачёва, Максима Монастырского, Олега Ковалёва, Дениса Карасёва (спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов, Владимир Лазник) и Камиля Мулькаманова (спортшкола единоборств, тренеры Денис Дурасов, Павел Федин).

- Некоторые из наших ребят — очень опытные, поэтому мы ожидали от них результативных выступлений. Например, Денис Карасёв — призёр первенства России, победитель международных игр «Дети Азии»; Максим Монастырский — победитель первенств Сибири, России, двукратный чемпион Красноярского края, титулованный спортсмен. Данил Горбачёв — финалист первенства Сибири. Другие ребята не собрали наград такого уровня, но, уверен, всё в их силах, - рассказал один из наставников Максим Трофимов, тренер спортшколы № 4. - Сам турнир был организован очень хорошо. Приятно, что всем его участникам была оплачена дорога, питание и проживание.

Кстати, сам Максим Трофимов был признан лучшим тренером турнира.

Уже 2 октября в Новосибирске пройдёт отборочный турнир на Кубок России среди юниоров. На него отправятся норильчане Олег Ключагин и Денис Карасёв. Ещё чуть позже ожидается турнир для спортсменов 14-15 лет, куда также полетят норильские боксёры. Состав команды сегодня уточняется.