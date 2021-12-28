Норильские боксёры завершили год с медалями краевого турнира

Он проводился по двум возрастным группам юношей – 12-13 лет и 14-15 лет. Сборная Норильска была представлена 18 спортсменами. В результате прошедших поединков первые места заняли: Данил Горбачев (в/к 32 кг), Олег Ключагин (80 кг+), оба спортсмена представляют спортшколу № 4, тренируют их Максим Трофимов и Владимир Лазник. Также победу привёз Артём Строкань (спортшкола № 5, тренер Владислав Васильев). Серебро на турнире завоевали норильчане Максим Монастырский (40 кг), Дмитрий Зайцев (54 кг); Артём Неверов (57 кг) (все спортсмены - воспитанники спортшколы № 4); Вольф Рамазанов (50 кг, спортшкола № 5). На третью ступень пьедестала поднялись Эмирбек Стамов (СШ № 5), Руслан Искаков, Степан Гришанин (оба представляют СШ № 4, тренер Игорь Коротких).

Как отмечают тренеры, ребята показали неплохой бокс и хорошие перспективы на дальнейшее развитие своих спортивных навыков.

- Особенно хотелось бы выделить Максима Монастырского, который впервые провёл четыре боя и лишь в финале уступил с разногласием судей 2-1, а также нашего опытного тяжа Олега Ключагина, который уверенно разобрался со всеми соперниками на этом турнире, - отметил Максим Трофимов.

Следующие соревнования состоятся уже в следующем году: 28-30 января Дудинка примет открытый краевой турнир памяти первого мастера спорта по боксу на Таймыре Виктора Крауса. А 1 февраля норильские спортсмены отправятся на выездные соревнования в Зеленогорск, где пройдёт первенство края среди юношей 14-15 лет.