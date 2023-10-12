Норильские боксёры завоевали право участия во всероссийских соревнованиях

Это право они получили, став победителями региональных соревнований на призы спортклуба «Сузунец», прошедшие в Новосибирске. В них выступили 110 сильнейших боксёров из девяти регионов Сибири. В сборной Красноярского края было двое норильчан. Оба воспитанники спортшколы № 4 (тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника) - Денис Карасёв, выступавший в весовой категории 57 кг, и Олег Кючагин, 92 кг.

- Денису потребовалось три победных поединка, чтобы завоевать золото турнира. Поочерёдно он был сильнее спортсменов Иркутской, Кемеровской областей, а в финале победил омича. Это был, кстати, самый трудный бой Дениса на этих соревнованиях. Наш парень недавно перешёл в более тяжёлую весовую категорию и сейчас, по сути, проходит становление в ней. Накануне он также успешно выступил на соревнованиях в Туруханске, но там уровень конкуренции был значительно ниже. Новосибирский турнир можно смело приравнять к первенству Сибири, - рассказывает один из тренеров обоих норильских боксёров Максим Трофимов.

Олег Ключагин стабильно выступает в тяжёлой весовой категории, по словам тренеров, его рост 1,92 м позволяет ему боксировать как в этом весе, так и перейти со временем в супертяжи. На соревнованиях на призы спортклуба «Сузунец» в тяжёлой категории было только три спортсмена, норильчанин вышел в финал против представителя Красноярска.

- Олег уверенно выиграл противника, кстати, они встречаются уже во второй раз, и во второй же раз Олег доказывает своё превосходство над оппонентом. По итогам соревнований ребята отобрались для участия во всероссийских соревнованиях «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» в середине ноября, результат которых, в свою очередь, позволит сформировать сборную страны среди юниоров 17-18 лет. Конечно, нам хотелось бы, чтобы норильчане в неё вошли, - поделились тренеры боксёров.