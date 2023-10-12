Норильские боксёры завоевали право участия во всероссийских соревнованиях
Норильские боксёры завоевали право участия во всероссийских соревнованиях
По итогам соревнований будет сформирована юниорская сборная страны.
Это право они получили, став победителями региональных соревнований на призы спортклуба «Сузунец», прошедшие в Новосибирске. В них выступили 110 сильнейших боксёров из девяти регионов Сибири. В сборной Красноярского края было двое норильчан. Оба воспитанники спортшколы № 4 (тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника) - Денис Карасёв, выступавший в весовой категории 57 кг, и Олег Кючагин, 92 кг.
- Денису потребовалось три победных поединка, чтобы завоевать золото турнира. Поочерёдно он был сильнее спортсменов Иркутской, Кемеровской областей, а в финале победил омича. Это был, кстати, самый трудный бой Дениса на этих соревнованиях. Наш парень недавно перешёл в более тяжёлую весовую категорию и сейчас, по сути, проходит становление в ней. Накануне он также успешно выступил на соревнованиях в Туруханске, но там уровень конкуренции был значительно ниже. Новосибирский турнир можно смело приравнять к первенству Сибири, - рассказывает один из тренеров обоих норильских боксёров Максим Трофимов.
Олег Ключагин стабильно выступает в тяжёлой весовой категории, по словам тренеров, его рост 1,92 м позволяет ему боксировать как в этом весе, так и перейти со временем в супертяжи. На соревнованиях на призы спортклуба «Сузунец» в тяжёлой категории было только три спортсмена, норильчанин вышел в финал против представителя Красноярска.
- Олег уверенно выиграл противника, кстати, они встречаются уже во второй раз, и во второй же раз Олег доказывает своё превосходство над оппонентом. По итогам соревнований ребята отобрались для участия во всероссийских соревнованиях «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» в середине ноября, результат которых, в свою очередь, позволит сформировать сборную страны среди юниоров 17-18 лет. Конечно, нам хотелось бы, чтобы норильчане в неё вошли, - поделились тренеры боксёров.