Норильские борцы стали лучшими в крае

На днях завершилось первенство Красноярского края по спортивной борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет, собравшее 16 команд – всего около 140 спортсменов. В их числе были и норильчане, воспитанники спортшколы № 4. Все они уже опытные участники региональных первенств, неоднократно становились победителями и призёрами первенств Красноярского края и Сибирского федерального округа. И в этот раз они также показали хорошие результаты. По итогам прошедших состязаний победу праздновали Махтум Айдогдиев (тренер Дмитрий Муганцев); Роман Сурский (тренер Александр Овчинников). Ещё два спортсмена привезли с соревнований бронзу: Арслан Таганов (тренер Дмитрий Муганцев) и Икрам Мамедяров (тренер Казбек Баскаев).

- Конечно, мы рассчитывали на более высокие результаты, ведь ребята уже опытные, — отметил Казбек Баскаев, — но и эти результаты объективно хороши, учитывая удалённость нашего города и редкие выезды за его пределы. Всё это сказывается на наработке соревновательного опыта.

Победителям теперь предстоит выступить на первенстве Сибирского Федерального округа, которое будет проходить с 18 по 21 февраля в Новосибирске.