Норильские борцы завоевали полный комплект наград на первенстве региона

Норильск представляли десять воспитанников спортшколы № 4. Из них не первый раз выезжали и уже становились победителями и призёрами только трое, остальные впервые участвовали в соревнованиях такого уровня.

Норильские успехи выглядят следующим образом: Виктория Карасёва в своей весовой категории завоевала золото; Бато Цыбенов — серебро, а Марат Аджигильдиев и Таги Махмудов — бронзу (тренеры спортсменов: Александр Горган, Павел Рычков, Казбек Баскаев).

- Виктория Карасёва уже во второй раз становится победительницей первенства края, она также дважды была призёром этих соревнований. А Екатерина Зеленкова в этот раз проиграла, хотя ранее становилась победительницей и дважды была в числе призёров, — рассказывает тренер Казбек Баскаев. — Остальные ребята ездили первый раз, им сложно было побороть волнение. Тем не менее трое дебютантов — Бато Цыбенов, Марат Аджигильдиев и Таги Махмудов — в тяжелейшей борьбе завоевали медали.

Он не скрывает, что тренеры рассчитывали на лучший результат, но и этот, учитывая большое число дебютантов, достойный. К тому же он показал горизонты дальнейшей работы. В ближайшее время борцам вольного стиля предстоит участие в местном турнире памяти Авраамия Завенягина, который состоится в конце апреля в Талнахе.