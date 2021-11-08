Норильские гимнасты привезли золотые медали с Всероссийских соревнований памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной

Почётными гостями соревнований стали олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Мария Филатова и Елена Шевченко, а также министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Турнир традиционно проходил в спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике Красноярска. На нём выступили более 200 гимнастов из разных регионов страны.

Норильск представляли воспитанники спортшколы № 2: кандидаты в мастера спорта Сергей Михно, Кристина Гилизинтинова и Милана Дегиль (тренеры Александр Коростелев и Светлана Дмитриева).

По результатам выступлений Сергей Михно занял первое место в квалификации, а в финальных соревнованиях в опорном прыжке, на перекладине и на коне — стал лучшим. Он же завоевал серебро на кольцах.

Девушки — Кристина Гилизинтинова и Милана Дегиль — выполнили норматив мастеров спорта, Кристина также вышла в финал в опорном прыжке.

- Это высокий уровень соревнований, собрались очень достойные спортсмены, серьёзные соперники. Конечно, наши ребята нервничали, видя столь большую конкуренцию, но они молодцы, сделали всё, что могли. Хотя, как тренер могу сказать, что всегда есть к чему стремиться. Но чтобы снять мешавшую нервозность, нужна обширная практика участия в крупных выездных турнирах, — отметила Светлана Дмитриева, тренер споршколы № 2.

Она также добавила, что прежде ребята уже выезжали на подобные соревнования, дебютировав в них, и тогда результат был не таким высоким.

- Как тренер я вижу прогресс ребят, это не может не радовать, — заключила она.

Сейчас ребята готовятся к первенству Сибирского федерального округа, которое состоится в феврале 2022 года в Ленинске–Кузнецком.