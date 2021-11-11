Норильские хоккейные судьи получили мастер-класс от арбитра КХЛ Виктора Бирина

Вчера для судей прошёл мастер-класс от специального гостя семинара, Виктора Бирина, действующего арбитра КХЛ, который поделился профессиональным опытом с региональными коллегами и провёл практическое занятие по ледовой подготовке.

Он отметил, что главной задачей было познакомиться, понять, что умеют северные судьи.

- Видно, что ребята стараются, хотят учиться, слушают. Задавали хорошие вопросы. Встреча была очень тёплая, практически семейная, — отметил арбитр после проведения мастер-класса.

Виктор Бирин считает, что главными качествами хорошего судьи являются человечность — как в жизни, так и на ледовом поле, а с профессиональной точки зрения — доскональное знание правил хоккея.

- На поле и в жизни нужно оставаться человеком. Ситуации на льду бывают разные, почти в каждой игре есть острые моменты. И если ты понимаешь, что правильно разобрался, то обретаешь уверенность и спокойствие, — сказал гость.

По итогам прошедших встреч с региональными коллегами Виктор Бирин заметил, что работы предстоит ещё много, но главное — участники семинаров прислушиваются, они открыты знаниям. Значит, результат будет, ведь для того и организованы подобные семинары.

Он также рассказал, что впервые гостит в Норильске, а приглашение провести семинары в северном городе принял не раздумывая:

- Просто так сюда не приедешь, а тут появился такой хороший повод. Норильск оставил у меня приятные впечатления.

Ледовая арена тоже неплохая — для вашего города её вместимость достаточная, и качество льда хорошее.

Темы тренерского модуля, который состоится 11 и 12 ноября в этот раз будут посвящены особенностям подготовки вратарей. Для более подробного изучения вопросов эксперты Федерации хоккея России (ФХР) проведут специальные занятия с голкиперами и тренерами на льду и в спортивном зале.

Помимо этого, приехавшие мастера вместе с коллегами рассмотрят особенности технико-тактической подготовки детей разных возрастов, а также проведут интерактивные занятия для тренеров по методикам национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Напомним, серия обучающих семинаров, проводимых ФХР совместно с компанией «Норникель» для тренеров и судей из регионов Крайнего Севера, стартовала в октябре 2019 года. На прошлых семинарах участники обсуждали квалификационные требования к хоккейным судьям, актуальные изменения в правилах игры и судействе, методики подготовки игроков и построения тренировки, а также антидопинговое обеспечение.