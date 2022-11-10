Норильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти Дятлова

Норильск на турнире представили 10 юнармейцев. Учитывая количество участников, наши ребята показали блестящий результат. Первое место в поединках заняла Дарья Мерзлякова, второе между собой поделили - Михаил Медведев, Алёна Аношкина, Станислав Чмакало, и, наконец, третье место взяли Пётр Пастухов, Ангелина Гладких и Карина Кучмай.

Виктор Диконенко, руководитель Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя России - начальник штаба местного отделения «Юнармии», отметил, что поединки были многочисленными и сложными. Ребята очень устали, но это не помешало им достойно представить на соревнованиях родной Норильск.

«Выражаю особенную благодарность за юнармейскую культуру воспитания руководителю Юнармейского отряда школы № 41 - юнармейцы Карина Кучмай и Пётр Пастухов. А также специалистам и тренерам Молодёжного центра за юнармейцев - Станислава Чмакало, Ангелину Гладких, Алёну Аношкину», - добавил он.