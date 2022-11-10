МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти Дятлова

Норильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти Дятлова

Главная / Новости / Спорт

Норильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти Дятлова

Турнир проходил с 4 по 6 ноября в Канске при поддержке городской администрации. Соревнования собрали 287 спортсменов из Красноярского края, Хакасии, Иркутска, Омска, Новосибирска и Кемерово.

Норильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти ДятловаНорильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти ДятловаНорильские юнармейцы достойно представили город на Межрегиональном турнире по армейскому рукопашному бою памяти Дятлова

Норильск на турнире представили 10 юнармейцев. Учитывая количество участников, наши ребята показали блестящий результат. Первое место в поединках заняла Дарья Мерзлякова, второе между собой поделили - Михаил Медведев, Алёна Аношкина, Станислав Чмакало, и, наконец, третье место взяли Пётр Пастухов, Ангелина Гладких и Карина Кучмай.

Виктор Диконенко, руководитель Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя России - начальник штаба местного отделения «Юнармии», отметил, что поединки были многочисленными и сложными. Ребята очень устали, но это не помешало им достойно представить на соревнованиях родной Норильск.

«Выражаю особенную благодарность за юнармейскую культуру воспитания руководителю Юнармейского отряда школы № 41 - юнармейцы Карина Кучмай и Пётр Пастухов. А также специалистам и тренерам Молодёжного центра за юнармейцев - Станислава Чмакало, Ангелину Гладких, Алёну Аношкину», - добавил он.

Фото участников турнира
10 ноября в 16:40 550
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также