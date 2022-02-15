Норильские юноши стали победителями первенства Сибири по мини-футболу

Команда старших юношей 17-18 лет норильской спортшколы № 6 заняла на соревнованиях первое место. Как рассказал тренер наших футболистов Алексей Брусенцов, в рамках турнира ребята провели пять игр: в четырёх из них одержали победу - над сверстниками из Ангарска (10:1), Кызыла (9:4), Кемерово (7:2) и Новосибирска (2:0); пятая игра завершилась вничью (соперником норильчан стала команда из Минусинска (1:1).

Такое успешное выступление позволило северянам завоевать чемпионский кубок. Кроме того, наших игроков отметили и в различных турнирных номинациях: лучшим вратарём первенства признан Раван Сарыбалаев, а лучшим игроком – Дмитрий Шишов. По итогам выступления наша команда получила приглашение на финальную часть первенства России, которое пройдёт в марте в Нижнем Новгороде.