Норильские юноши стартовали в финальном этапе Оргхим-первенства России по мини-футболу

Соревнования проходят в городе Городец Нижегородской области в двух возрастных группах - 2004-2005 и 2005-2006 г. р., в каждой из которых по 16 команд, поделённых на четыре подгруппы.

По итогам группового этапа две сильнейшие команды каждой подгруппы продолжат борьбу в плей-офф.

Норильск представляют воспитанники спортивной школы № 6. В первый игровой день наши старшие юноши под руководством тренера Алексея Брусенцова обыграли «Динамо» (Петропавловск-Камчатский) - 5:2. Голами за норильчан отметились Александр Нистеренко (дубль), Артем Домницкий, Дмитрий Шишов и Ярослав Веселовский.

Младшие юноши (тренер Вадим Катунин) сыграли вничью с командой СШОР (Щелково) - 1:1. Единственный мяч за северян оформил Богдан Силкин.

Сегодня старшие юноши проведут вторую игру, их соперник - столичный ЦСКА. Младшие юноши сыграют против команды «Радий-Приокский» (Нижний Новгород).

Начало матчей в 14.30 и 17.00 соответственно (время указано московское). Ссылки на прямые трансляции смотрите на сайте Ассоциации мини-футбола России.