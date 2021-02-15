Норильские каратисты показали впечатляющие результаты на первенстве Сибирского федерального округа (СФО)

Первенство СФО среди молодёжи 14–20 лет прошло в Новокузнецке и собрало свыше 300 спортсменов со всей Сибири. Планировалось, что соревнования пройдут ещё в ноябре прошлого года, но их перенесли из-за пандемии.

Норильчане участвовали в составе сборной Красноярского края. Традиционно сильная местная школа карате представила сразу восьмерых спортсменов (воспитанников спортшколы единоборств и клуба «Звезда», тренеров Алексея Нуркенова и Александра Редькина, Наталья Бащенко, Николай Епифанов и Александр Тихонов), каждый из которых претендовал на медали, причём как в ката, так и в кумитэ.

К сожалению, в кумитэ в этот раз призовых мест не случилось — два пятых места, но, по словам тренеров, это очень достойный результат.

- Ребята — Даниил Николенко (возрастная категория 16–17 лет) и Владимир Таль (18–20 лет) — выступали без своего тренера, а значит, вся тактическая подготовка по каждому бою была на них самих. И они выложились на сто процентов, остановившись в шаге от медалей, — отметил Алексей Нуркенов, тренер СШЕ. — Впереди у них — первенство края, и если на нём они отберутся, то поедут на первенство страны.

В разделе ката норильчане добились больших успехов: в своей категории 18–20 лет чемпионом стал Влад Шакиров. Валерий Кузнецов стал бронзовым призёром (16–17 лет), впрочем, его результат был спорным.

– Будучи сам опытным судьёй, в том числе на международных стартах, я категорически не согласен с решением судейского корпуса по этому спортсмену. Он должен был стать победителем. Такого же мнения придерживается, кстати, и победитель его соперника, завоевавшего золото, — рассказал Алексей Нуркенов.

Третье место в индивидуальном ката завоевал также Егор Мальковский (18–20 лет). Все трое спортсменов также выступали в составе тройки, где стали лучшими. Тренеры отмечают, что уровень выступления был сравним с уровнем первенства страны, впрочем, эта тройка является многократным призёром первенства России уже не первый год, так что здесь конкурентов у неё было мало.

Среди девочек личную бронзовую медаль получила София Поликарпова (16–17 лет). А вот команда в составе Софии Поликарповой, Виктории Стальмаковой и Анны Кундиловской стала обладателем серебряных наград. И это более чем весомый результат, говорит тренер девичьей команды, ведь две каратистки из трёх вынуждены были надолго прервать тренировки из-за коронавируса и лишь недавно вернулись в строй.

Теперь все катисты выступят на апрельском первенстве России в Омске (решением федерации карате России к участию допускаются все призёры, а не только победители) и их тренеры надеются, что ребята смогут пробиться и дальше на первенство Европы. У кумитистов ещё есть шанс догнать «коллег» на первенстве края, которое стартует уже на этой неделе.