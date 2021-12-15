Норильские каратисты выступили на Всероссийских соревнованиях «Надежды России»
Норильские каратисты выступили на Всероссийских соревнованиях «Надежды России»
По итогам турнира формировалась национальная сборная, члены которой будут отстаивать честь России на первенстве Европы в 2022 году.
Турнир, прошедший в Санкт-Петербурге, собрал порядка 1000 участников из 53 регионов страны. Норильск представляла команда из пяти спортсменов, в том числе женская тройка, выступившая в командном ката (в составе Анна Кундиловская, Софья Поликарпова и Виктория Стальмакова); Валерий Кузнецов (категория 16-17 лет) и Амина Торлина (14-15 лет), выступившие индивидуально. Помощь в организации поездки оказал Красноярский центр спортивной подготовки.
— Девушки в команде стали третьими, а Валера, к сожалению, проиграл третье место ведущему спортсмену и стал пятым. Амина выбыла в первом круге, — рассказал тренер спортсменов Алексей Нуркенов. – В целом, ребята выступили неплохо, хотя Валере уже пора быть в призёрах – не первый раз всероссийские соревнования не приносят ему медалей. Но, уверен, всё впереди – парень он очень перспективный, трудолюбивый, техничный. Тем более, он планирует поступать на факультет физического воспитания и продолжать карьеру в карате. Девочкам же пока не хватает физических кондиций.
Ещё одна норильчанка, Александра Нуркенова, выступила на этих соревнованиях, представляя Санкт-Петербург. К сожалению, она также проиграла в финале.
— Не знаю, к счастью это или нет, но в итоге все эти результаты, в сущности, свелись на нет, поскольку первенство Европы перенесли в связи с пандемией на июнь. Так что у спортсменов появилась возможность передохнуть и спокойно собраться к следующим соревнованиям, — заключил собеседник.