Норильские каратисты выступили на Всероссийских соревнованиях «Надежды России»

Турнир, прошедший в Санкт-Петербурге, собрал порядка 1000 участников из 53 регионов страны. Норильск представляла команда из пяти спортсменов, в том числе женская тройка, выступившая в командном ката (в составе Анна Кундиловская, Софья Поликарпова и Виктория Стальмакова); Валерий Кузнецов (категория 16-17 лет) и Амина Торлина (14-15 лет), выступившие индивидуально. Помощь в организации поездки оказал Красноярский центр спортивной подготовки.

— Девушки в команде стали третьими, а Валера, к сожалению, проиграл третье место ведущему спортсмену и стал пятым. Амина выбыла в первом круге, — рассказал тренер спортсменов Алексей Нуркенов. – В целом, ребята выступили неплохо, хотя Валере уже пора быть в призёрах – не первый раз всероссийские соревнования не приносят ему медалей. Но, уверен, всё впереди – парень он очень перспективный, трудолюбивый, техничный. Тем более, он планирует поступать на факультет физического воспитания и продолжать карьеру в карате. Девочкам же пока не хватает физических кондиций.

Ещё одна норильчанка, Александра Нуркенова, выступила на этих соревнованиях, представляя Санкт-Петербург. К сожалению, она также проиграла в финале.

— Не знаю, к счастью это или нет, но в итоге все эти результаты, в сущности, свелись на нет, поскольку первенство Европы перенесли в связи с пандемией на июнь. Так что у спортсменов появилась возможность передохнуть и спокойно собраться к следующим соревнованиям, — заключил собеседник.