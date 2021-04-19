Норильские каратисты завоевали бронзовые медали на первенстве страны среди молодёжи

Норильские ребята, сразу 13 человек, выступили в составе большой команды сборной региона. Организацией поездки и экипировкой спортсменов занималась Федерация карате Красноярского края. В команду входили как катисты, так и кумитисты.

По итогам выступлений бронзовые медали завоевала женская команда в составе Виктории Стальмаковой, Софии Поликарповой и Анны Кундиловской. Валерий Кузнецов, выступавший в индивидуальном ката, стал пятым (все — спортсмены спортшколы единоборств и центра «Олимп»). Также бронза — у Александры Нуркеновой.

– Саша 16-я в мировом рейтинге среди молодёжи, среди взрослых — 92-я, единственная катистка из России, входящая в топ-100 мирового рейтинга. Потому, несмотря на занятое третье место, её приглашают на сборы, по результатам которых тренеры сборной России оценят, будет ли она отобрана на первенство Европы, — рассказал тренер и отец спортсменки Алексей Нуркенов.

Он также отметил хорошее выступление Валерия Кузнецова, который, считает тренер, должен был быть оценен выше.

«Считаю, имело место какое-то недоразумение, потому что он выступил лучше соперника с Сахалина, которому в итоге уступил в споре за третье место по решению судей. Валера, кстати, прежде многократно выступал на первенстве страны в составе мужской команды, но в этом году она распалась по возрастным критериям, и Валера хорошо сражался в индивидуалке. К сожалению, пятое место не даёт ему право получить звание КМС. Значит, будем работать дальше», — заключил Алексей Нуркенов.

Уже через неделю свои силы на первенстве страны будут пробовать младшие каратисты — 10–11, 12–13 лет. Ожидается, что соберётся большая команда, представляющая Норильск. Тренеры не скрывают, что на спортсменов есть большие медальные планы.