Норильские кикбоксёры выступят на первенстве и чемпионате края

Турнир собрал более 60 спортсменов разных возрастов, начиная от самых младших атлетов, до взрослых, опытных мастеров.

- Соревнования прошли массово, интересно; конечно, каждый стремился к победе. Но даже те, кто проиграл, сражались до последнего и уступили в равных боях, приобретя для себя соревновательный опыт, - отметил главный судья соревнований Георгий Гришанин.

Сразу 25 медалей завоевали боксёры Федерации кикбоксинга Норильска, в том числе 11 золотых (в разделе лайт-контакт — шесть; в фулл-контакт — две; в разделе К-1-взрослые – три). Победителями XIV традиционного турнира по кикбоксингу «Кубок Горняков» стали: в разделе лайт-контакт - Давид Джафаров; Никита Ковригин; Ульяна Кононова, Илкин Шихбалаев, Ислам Халипаев, Степан Гришанин. В разделе фулл-контакт - Антон Кандараков (ему же вручили приз «За волю к победе»), Алисахиб Панахов. В разделе К-1 - Родион Хабибулин, Родион Костюк (он же получил главный приз, «Кубок Горняков», который от имени директора рудника «Скалистый» ему вручил главный горный диспетчер предприятия Борис Мелешко), Андрей Никишков, завоевавший также приз «За лучшую технику». А лучшим судьёй турнира признан Руслан Данчук.

- Мы благодарим спортсменов, зрителей, поддержавших ребят, и гостей турнира – представителей рудника «Скалистый», а также все организации и компании, которые помогли нам в организации турнира – управление по спорту администрации города, спорткомплекс «Талнах», «Норильскстрой», Норильский молочный завод, торговые сети «Югас» и «Солнечный», фирмы «Лесоруб» и «ЛунаЛаундж», - выразил признательность главный судья.

По итогам турнира Федерация кикбоксинга Норильска завоевала первое общекомандное место и право представлять город на чемпионате и первенстве Красноярского края, которые пройдут с 9 по 12 декабря в Красноярске.