Норильские легкоатлеты удачно выступили на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа

Мероприятия собрали почти 500 спортсменов: взрослых, а также юниоров и спортсменов до 18 лет. Шестеро норильчан вошли в сборную Красноярского края, выступали ребята в течение нескольких дней.

По итогам первого дня соревнований наши спортсмены завоевали несколько призовых мест: Алиса Матвеева стала второй в толкании ядра (с результатом 12,20 м); Владислав Ворстер - третьим в прыжках в длину (результат – 6,78 м). Ещё четверо попали в десятку лучших: Алёна Герасимчук - шестое место в беге на 60 м (результат – 8,07 сек.); Александр Головчан - пятый в прыжках в длину (6,55 м); Марк Жданов стал девятым в той же дисциплине (6,28 м); Елена Качалина - седьмое место в беге на 60 м с барьерами (результат – 9,79 сек.)

Второй день соревнований принёс нашим спортсменам золото, и ещё один результат в пятёрке лучших: Владислав Ворстер победил в тройном прыжке (результат – 14,86 м), а Марк Жданов занял четвёртое место в прыжках в высоту (результат 190 - см.).

Как пояснил Назар Безбах, тренер спортшколы №3, такие результаты – на уровне личных рекордов каждого участника:

- Начиная с 2014 года наши ребята регулярно выезжают на первенство и чемпионат СФО, и минимальный результат – вхождение в финал соревнований. Но чаще становятся призёрами и победителями. В этом году из-за пандемии подготовка была несколько скомкана, но всё же спортсмены справились и внесли значительный вклад в общий итог сборной региона, за которую выступали. Я могу оценить их выступление как хорошее. А победитель - Владислав Ворстер – завоевал право выступать на первенстве России. Точные протоколы участников на днях будет готовить тренерский штаб сборной региона, - отметил он.