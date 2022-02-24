МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские мини-футболисты взяли бронзу в первенстве России, зона Сибири и Дальнего Востока

Норильские мини-футболисты взяли бронзу в первенстве России, зона Сибири и Дальнего Востока

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Норильские мини-футболисты взяли бронзу в первенстве России, зона Сибири и Дальнего Востока

Соревнования, проходившие в Белово Кемеровской области, собрали лучших мини-футболистов среди юношей 15–16 лет, в том числе приехала и сборная команда Норильска под руководством тренера Вадима Катунина.

Норильские мини-футболисты взяли бронзу в первенстве России, зона Сибири и Дальнего Востока

Всего в играх принимали участие 10 команд, которые были разбиты на две группы. В своей группе норильчане обыграли команды из Новосибирска (3:1), Кемерово (6:3) и Кызыла (9:3). В последней игре наша команда, победив дружину из Белово (хозяев площадки) со счётом 4:1, вышла в финальную часть турнира.

В финале норильчане встретились с футболистами Новокузнецка и Красноярска, но, к сожалению, победить соперников не удалось. По итогам первенства сборная Норильска заняла третье место, а Богдан Силкин был признан лучшим игроком соревнований.

Фото участников турнира
24 февраля в 11:23 550
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