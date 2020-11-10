Норильские самбисты стали первыми в крае

Двое спортсменов - Магомедрасул Гаджимурадов и Семён Чеминёв - стали победителями в своих весовых категориях (64 и 58 кг соответственно) на чемпионате Красноярского края по боевому самбо, прошедшем на днях в «Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили».

Тренер норильчан, Денис Халитов, сам в недавнем прошлом добивавшийся в этом виде спорта высоких достижений, доволен работой подопечных:

- Уровень подготовки всех ребят достойный, на чемпионате были практически все участники прошлого года. Тем, как отборолись мои ребята, я доволен. По итогам выступлений их отобрали на чемпионат Сибирского федерального округа, куда, надеюсь, эпидситуация позволит выехать, - отметил он.