МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские самбисты стали первыми в крае

Норильские самбисты стали первыми в крае

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Норильские самбисты стали первыми в крае

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Норильские самбисты стали первыми в краеНорильские самбисты стали первыми в крае

Двое спортсменов - Магомедрасул Гаджимурадов и Семён Чеминёв - стали победителями в своих весовых категориях (64 и 58 кг соответственно) на чемпионате Красноярского края по боевому самбо, прошедшем на днях в «Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили».

Тренер норильчан, Денис Халитов, сам в недавнем прошлом добивавшийся в этом виде спорта высоких достижений, доволен работой подопечных:

- Уровень подготовки всех ребят достойный, на чемпионате были практически все участники прошлого года. Тем, как отборолись мои ребята, я доволен. По итогам выступлений их отобрали на чемпионат Сибирского федерального округа, куда, надеюсь, эпидситуация позволит выехать, - отметил он.

Текст Татьяна Зачупейко
10 ноября в 14:15 120
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