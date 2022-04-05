Норильские спортсмены приняли участие в Северных играх ГТО

45 участников из девяти команд состязались по программе многоборья ГТО в испытаниях на гибкость, силу, скорость.

В личном зачёте среди девушек лучшими стали: Кристина Гилизинтинова (311 очков), Кира Аницина (302 очка), Милана Дегиль (294 очка), все – воспитанницы спортшколы № 2.

В личном зачёте среди юношей в призовую тройку вошли Икрам Мамедяров (252 очка), Спартак Булавченко (251 очко), оба – ученики спортшколы № 4. На третьем месте Кирилл Рачковский (247 очков), СШ №3.

В командном первенстве 1 место заняла сборная спортшколы № 2, набрав 1443 очка, за ней – команда СШ № 4 с 1144 очками, замыкает тройку лидеров воспитанников СШ № 3 с результатом в 1139 очков.