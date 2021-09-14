Норильские спортсмены привезли сразу четыре медали с чемпионата Красноярского края по спорту глухих
Норильские спортсмены привезли сразу четыре медали с чемпионата Красноярского края по спорту глухих
Ян Любкевич и Александр Октябрьский выступали в нескольких дисциплинах лёгкой атлетики.
Ян пробежал стометровку за 12,4 секунды, став в итоге победителем. Он же стал третьим в беге на 400 метров.
Золотую медаль завоевал и Александр Октябрьский: в прыжках в длину он преодолел 570 см. Он также завоевал третье место в беге на дистанции 100 метров с результатом 13,1 секунды.
Надо отметить, что оба спортсмена не впервые участвуют в краевом чемпионате и в их активе уже были призовые места.
- Эта победа позволяет им отобраться на чемпионат Сибирского федерального округа, вопрос пока открыт, надеемся, его решат положительно. Хочется привлечь внимание к успехам в спорте норильчан с ограниченными возможностями здоровья, тем более что ребята показывают серьёзные результаты, - отметил сопровождающий спортсменов Валерий Котов.