Норильские спортсмены привезли сразу четыре медали с чемпионата Красноярского края по спорту глухих

Ян пробежал стометровку за 12,4 секунды, став в итоге победителем. Он же стал третьим в беге на 400 метров.

Золотую медаль завоевал и Александр Октябрьский: в прыжках в длину он преодолел 570 см. Он также завоевал третье место в беге на дистанции 100 метров с результатом 13,1 секунды.

Надо отметить, что оба спортсмена не впервые участвуют в краевом чемпионате и в их активе уже были призовые места.

- Эта победа позволяет им отобраться на чемпионат Сибирского федерального округа, вопрос пока открыт, надеемся, его решат положительно. Хочется привлечь внимание к успехам в спорте норильчан с ограниченными возможностями здоровья, тем более что ребята показывают серьёзные результаты, - отметил сопровождающий спортсменов Валерий Котов.