Норильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношей

С 15 по 17 января Ачинск принимал участников первенства - девушек и юношей 17-18 лет, участвовавших в пяти- (девушки) и десятикилометровой (юноши) гонках классическим и свободным стилями. В первенстве участвовали более 160 сильнейших спортсменов со всего региона. Норильская делегация состояла из 11 лыжников.

В итоговом зачёте двое северян, воспитанников спортивных школ № 3 и 6, выступивших в возрастной группе 2003-2004 годов рождения, завоевали золотые медали.

Игорь Демиденко из спортшколы № 3 (тренер Наталья Мартьянова) стал первым в свободном стиле на десять километров, показав результат 29:54,7 мин. Для него победа в первенстве края стала первой в карьере и позволит выехать на соревнования выше рангом.

Представлявший спортшколу № 6 Александр Буханцов занял первое место в классическом стиле, показав лучший результат 33:20,7 мин. Эта победа на уровне региона стала для него дебютной и дала право участия в первенстве Сибирского федерального округа. К сожалению, в свободном стиле подопечному Любови Осиповой не удалось повторить своего успеха, как результат - только седьмое место.