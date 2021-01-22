МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношей

Норильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношей

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Норильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношей

Норильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношейНорильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношейНорильские спортсмены стали победителями первенства края по лыжным гонкам среди юношей

С 15 по 17 января Ачинск принимал участников первенства - девушек и юношей 17-18 лет, участвовавших в пяти- (девушки) и десятикилометровой (юноши) гонках классическим и свободным стилями. В первенстве участвовали более 160 сильнейших спортсменов со всего региона. Норильская делегация состояла из 11 лыжников.

В итоговом зачёте двое северян, воспитанников спортивных школ № 3 и 6, выступивших в возрастной группе 2003-2004 годов рождения, завоевали золотые медали.

Игорь Демиденко из спортшколы № 3 (тренер Наталья Мартьянова) стал первым в свободном стиле на десять километров, показав результат 29:54,7 мин. Для него победа в первенстве края стала первой в карьере и позволит выехать на соревнования выше рангом.

Представлявший спортшколу № 6 Александр Буханцов занял первое место в классическом стиле, показав лучший результат 33:20,7 мин. Эта победа на уровне региона стала для него дебютной и дала право участия в первенстве Сибирского федерального округа. К сожалению, в свободном стиле подопечному Любови Осиповой не удалось повторить своего успеха, как результат - только седьмое место.

Текст Татьяна Зачупейко  Ольга Ананских
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22 января в 12:33 560
ЛыжиСпорт
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