Норильские спортсмены выступили на чемпионате Красноярского края по фигурному катанию

На состязания выехали воспитанницы спортшколы по зимним видам спорта в возрасте 12–13 лет. Тренеры постарались вывезти детей, которые в Норильске ограничены в тренировках и соревнованиях по возрасту.

«Учитывая, что три недели, предшествующие поездке, мы не занимались вообще, это сказалось на форме девочек, и они не смогли показать высоких результатов. Но всё равно, считаю, что полученные места достойные: Кристина Губбаева, выступающая по второму спортивному разряду, стала 10–й из 26 участников. В категории перворазрядников 14–е место заняла Александра Шульмина из 22 соревнующихся», — рассказала тренер спортсменов Елена Рагулина.

Она также пояснила, что краевая Федерация фигурного катания ходатайствует о том, чтобы местные спортсмены — члены сборной края — могли вернуться к тренировкам, ведь впереди новые старты, к которым надо подойти в хорошей форме.

«В январе состоится Кубок Красноярского края (для всех возрастов), где могут участвовать фигуристы с третьим спортивным разрядом и выше. К этому нужно быть готовыми. Пока же ребята старше четвёртого класса школы, кроме выпускников, тренируются дома онлайн, но, конечно, это не те условия, где фигуристы могли бы отточить свои навыки и артистизм», — отметила она.