МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою

Норильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою

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Норильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою

Соревнования проходили с 11 по 13 февраля в Красноярске. Честь Норильска отстаивала команда из 16 бойцов, а побороться за звания лучших рукопашников приехали около 320 спортсменов со всего Красноярского края.

Норильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному боюНорильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному боюНорильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному боюНорильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному боюНорильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою

Соревновались юноши и девушки в возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Норильская команда выиграла четыре золотых и пять серебряных медалей, а юнармеец Михаил Медведев, выступавший в возрастной категории 16-17 лет, был признан лучшим спортсменом турнира.

- Я очень упорно тренировался, без выходных, в итоге, когда приехал на соревнования, все бои, кроме финального, закончил досрочно, болевым приёмом. Финальный бой был самым тяжёлым, противник оказался выше меня и тяжелее на 17 килограммов, но я всё-таки справился, - поделился своими впечатлениями Михаил Медведев.

Победа в прошедшем первенстве дала спортсмену право представлять Норильск на Всероссийских соревнованиях по АРБ среди юношей и юниоров «Сыны Сибири», которые пройдут 25 февраля в Красноярске.

По итогу первенства края в общекомандном зачёте наша сборная заняла третье место, повторив успех 2016 года, а в борьбе за Кубок «Юнармии» норильчане стали первыми, на несколько баллов опередив команду из Канска.

Как отмечает начальник штаба регионального отделения «Юнармия» по городу Норильску Виктор Диконенко, существенную роль в достижении победы оказала администрация города.

- Сам выезд нашей команды состоялся при административной поддержке Баринова Владимира Андреевича, также огромное спасибо управлению молодёжной политики в лице Леу Лидии Александровны. Нам систематически помогают, информационно сопровождают и по направлению военно-прикладных видов спорта, и по направлению юнармейского движения, - поблагодарил за содействие Виктор Диконенко.

Текст Дмитрий Демидюк
Фото Витас Бенета
20 февраля в 12:10 720
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