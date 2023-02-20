Норильские спортсмены выступили на первенстве Красноярского края по армейскому рукопашному бою

Соревновались юноши и девушки в возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Норильская команда выиграла четыре золотых и пять серебряных медалей, а юнармеец Михаил Медведев, выступавший в возрастной категории 16-17 лет, был признан лучшим спортсменом турнира.

- Я очень упорно тренировался, без выходных, в итоге, когда приехал на соревнования, все бои, кроме финального, закончил досрочно, болевым приёмом. Финальный бой был самым тяжёлым, противник оказался выше меня и тяжелее на 17 килограммов, но я всё-таки справился, - поделился своими впечатлениями Михаил Медведев.

Победа в прошедшем первенстве дала спортсмену право представлять Норильск на Всероссийских соревнованиях по АРБ среди юношей и юниоров «Сыны Сибири», которые пройдут 25 февраля в Красноярске.

По итогу первенства края в общекомандном зачёте наша сборная заняла третье место, повторив успех 2016 года, а в борьбе за Кубок «Юнармии» норильчане стали первыми, на несколько баллов опередив команду из Канска.

Как отмечает начальник штаба регионального отделения «Юнармия» по городу Норильску Виктор Диконенко, существенную роль в достижении победы оказала администрация города.

- Сам выезд нашей команды состоялся при административной поддержке Баринова Владимира Андреевича, также огромное спасибо управлению молодёжной политики в лице Леу Лидии Александровны. Нам систематически помогают, информационно сопровождают и по направлению военно-прикладных видов спорта, и по направлению юнармейского движения, - поблагодарил за содействие Виктор Диконенко.