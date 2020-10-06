Норильские тхэквондисты выступят на чемпионате России

Сергей Никуличев, тренер спортсменов и президент федерации тхэквондо Таймыра, говорит, что эти соревнования стали первым турниром после изоляции для двоих спортсменов (кроме Ильяса, который недавно отобрался на первенство России среди юниоров в категории 15-17 лет).

- Этот год выдался сложным, и на чемпионат приехали те, кто обычно не отбирается на этом уровне – настоящие «звёзды» мирового тхэквондо. Например, в категории до 80 кг победил Альберт Гаун, всемирно известный спортсмен, участник Олимпийских игр. Наши спортсмены выступили неплохо, Полина стала серебряным призёром, Павел – бронзовым, а Ильяс стал пятым. Для дебюта по взрослым это хороший результат, ведь парню всего 17 лет, и он весит меньше большинства соперников, 51 кг, - отметил тренер. – Полина своему результату огорчилась, последние пять лет она не проигрывала на СФО, но последние два боя прошли без перерыва. Думаю, отсутствие отдыха и сказалось.

А вот Павел выступил впервые после четырёхлетнего перерыва: в 2016 году он получил серьёзную травму крестообразных связок, затем служил в армии и вернулся к тренировкам только в конце прошлого года. Чемпионат СФО стал первым стартом за несколько лет.

Сейчас спортсмены готовятся к будущим соревнованиям, планируется, что в чемпионате России в ноябре Норильск представит только Полина, а Павел присоединится к сестре на Кубке России, который пройдёт в декабре. А пока пожелаем удачи Ильясу – ему предстоит выступить первому, уже в октябре.

- Спасибо городу, который оплатил поездку ребят на чемпионат СФО: Полина была командирована за счёт средств спортшколы №4, а Павел и Ильяс – за счёт денег, выделенных из бюджета на федерацию тхэквондо, - поблагодарил Сергей Никуличев.