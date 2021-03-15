Норильские вольники показали отличный результат на первенстве Сибири в Новосибирске

В целом тренеры - Александр Овчинников и Казбек Баскаев – довольны выступлением спортсменов. При этом Рома дебютировал на соревнованиях такого уровня и сразу вошёл в призёры, а для Джавида это только вторая поездка на первенство Сибирского федерального округа (первая была год назад, тогда стать призёром не удалось), более того – из сборной нашего края он единственный завоевал «золото».

- Конечно, мы довольны таким результатом. Все трое борцов – неоднократные победители первенства края, вот и на СФО пришёл победный результат, которого не было с 2018 года, - отметил Казбек Баскаев.

Теперь победитель должен отправиться в конце апреля на первенство России. Также в числе ближайших соревнований, куда поедут норильчане, – первенство края для борцов 12-13 лет; чемпионат России по спортивной женской борьбе, а также первенство страны во Владикавказе, куда отобран один норильский спортсмен.