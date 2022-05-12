МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»

Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»

Главная / Новости / Спорт

Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»

В Чехове Московской области завершилось первенство России среди юношей 15-16 лет. Сборную Красноярского края на турнире представляли двое норильчан, воспитанники спортшколы № 4 Денис Карасев и Олег Ключагин.

Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»

– Денис Карасев, заняв второе место в переходном турнире в декабре в Подольске, вошёл в сборную России. Олег Ключагин в свою очередь стал победителем первенства Сибири в марте, — рассказали тренеры спортсменов Максим Трофимов и Владимир Лазник.

По итогам выступления Денис Карасев стал бронзовым призёром и снова попал в основной состав сборной России, а Олег Ключагин уступил своему сопернику в 1/8 финала, но приобрёл полезный опыт. Теперь для участия в международных турнирах в Белорусси, а также Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке Денису предстоит пройти тренировочные сборы в Подмосковье, Кисловодске и Краснодарском крае.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников соревнований
12 мая в 14:20 490
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также