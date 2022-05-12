Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»
Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»
В Чехове Московской области завершилось первенство России среди юношей 15-16 лет. Сборную Красноярского края на турнире представляли двое норильчан, воспитанники спортшколы № 4 Денис Карасев и Олег Ключагин.
– Денис Карасев, заняв второе место в переходном турнире в декабре в Подольске, вошёл в сборную России. Олег Ключагин в свою очередь стал победителем первенства Сибири в марте, — рассказали тренеры спортсменов Максим Трофимов и Владимир Лазник.
По итогам выступления Денис Карасев стал бронзовым призёром и снова попал в основной состав сборной России, а Олег Ключагин уступил своему сопернику в 1/8 финала, но приобрёл полезный опыт. Теперь для участия в международных турнирах в Белорусси, а также Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке Денису предстоит пройти тренировочные сборы в Подмосковье, Кисловодске и Краснодарском крае.