Норильский боксёр выступит на Международных спортивных играх «Дети Азии»

– Денис Карасев, заняв второе место в переходном турнире в декабре в Подольске, вошёл в сборную России. Олег Ключагин в свою очередь стал победителем первенства Сибири в марте, — рассказали тренеры спортсменов Максим Трофимов и Владимир Лазник.

По итогам выступления Денис Карасев стал бронзовым призёром и снова попал в основной состав сборной России, а Олег Ключагин уступил своему сопернику в 1/8 финала, но приобрёл полезный опыт. Теперь для участия в международных турнирах в Белорусси, а также Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке Денису предстоит пройти тренировочные сборы в Подмосковье, Кисловодске и Краснодарском крае.