Норильский боксёр завоевал бронзу на первенстве Сибири

Соревнования проходили в Минусинске и собрали юношей 15-16 лет. Всего на турнире принимали участие 165 спортсменов со всех регионов Сибири. В составе сборной Красноярского края было четыре представителя Норильска: Денис Карасев (48 кг), Богдан Ковальчук (54 кг) и Олег Ключагин (+80 кг), все трое – воспитанники спортшколы № 4, тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника), Анатолий Пензин (48 кг), от спортшколы № 5, тренера Владислава Васильева).

Ковальчук Богдан завоевал бронзовую медаль, проведя три боя. В первом оказался сильнее представителя Иркутской области, во втором – боксёра из Алтайского края, а в полуфинале уступил в равном бою представителю Новосибирска, который, к слову, является двукратным победителем первенства России, первым номером сборной.

Трое остальных наших боксёров впервые участвуют в соревнованиях такого ранга и очень достойно, по мнению тренеров, провели свои бои. Денис Карасев со счётом 2-3 проиграл боксеру из Хакасии, который стал победителем; Олег Ключагин покорён боксёром из Алтайского края, завоевавшим в итоге второе место. Анатолий Пензин также уступил финалисту соревнований.

- Теперь боксёрам предстоит участие в XV традиционном турнире на призы компании «Жар.Птица» – он пройдёт 26 и 27 марта. Соревнования пропустит Богдан Ковальчук, которого очень ждут преподаватели в школе для подготовки к ОГЭ, - поделился Максим Трофимов, старший тренер отделения бокса спортшколы № 4.