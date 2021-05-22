Норильский гимнаст стал многократным победителем и призёром V летней Спартакиады молодёжи России — 2021.

Второй этап спартакиады прошёл в Новосибирске с 11 по 16 мая. По результатам соревнований по спортивной гимнастике Сергей Михно, воспитанник спортшколы № 2 (тренер Александр Коростелёв), шесть раз поднимался на пьедестал: завоевал золото в финальных соревнованиях в многоборье и в финалах в отдельных дисциплинах: опорном прыжке и на перекладине; стал вторым на кольцах и параллельных брусьях; третьим — на гимнастическом коне.

Этот этап — отборочный для участия в спортивных соревнованиях третьего, финального, этапа спартакиады. К ним будут допущены сборные команды субъектов страны, занявшие в отборочных соревнованиях II этапа спартакиады 1–3–е места, то есть сильнейшие гимнасты федеральных округов. Финальный этап пройдёт в июле в Казани. Так что у нашего спортсмена есть время на подготовку к новым крупным стартам.

«Сергей — член сборной региона, он и прежде показывал высокие результаты, но сейчас выступил просто замечательно. Причём это его дебют на спартакиаде! Ему сейчас 14, думаю, впереди ещё немало хороших результатов», — отметил тренер спортсмена Александр Коростелёв.

Он пояснил, что теперь Сергею предстоит выезд на сборы в Москву, а после этого — участие в третьем этапе спартакиады, где соберётся множество серьёзных конкурентов.