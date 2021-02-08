Норильский этап «Лыжни России» перенесли на 6 марта
Норильский этап «Лыжни России» перенесли на 6 марта
Напомним, в нашей стране Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В Норильске гонка проводится с 2013 года. В этом году наш город традиционно присоединится к всероссийскому лыжному празднику.
Соревнования были запланированы на 13 февраля, но в связи с погодными условиями старты проведут 6 марта.
Помимо даты изменилось и время регистрации участников, которое сдвинулось с 09.30 на 10.00. Остальная программа — без изменений: на 11.45 запланирована официальная церемония открытия; в 12.00 — старт на дистанции 2,5 и