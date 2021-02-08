Норильский этап «Лыжни России» перенесли на 6 марта

Соревнования были запланированы на 13 февраля, но в связи с погодными условиями старты проведут 6 марта.

Помимо даты изменилось и время регистрации участников, которое сдвинулось с 09.30 на 10.00. Остальная программа — без изменений: на 11.45 запланирована официальная церемония открытия; в 12.00 — старт на дистанции 2,5 и 5 км; в 12.15 — старт VIP-забега на 2021 метр; в 13.30 — церемония награждения победителей и призёров.