МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильский этап «Лыжни России» перенесли на 6 марта

Норильский этап «Лыжни России» перенесли на 6 марта

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Норильский этап «Лыжни России» перенесли на 6 марта

Напомним, в нашей стране Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В Норильске гонка проводится с 2013 года. В этом году наш город традиционно присоединится к всероссийскому лыжному празднику.

«Лыжня России - 2019»

Соревнования были запланированы на 13 февраля, но в связи с погодными условиями старты проведут 6 марта.

Помимо даты изменилось и время регистрации участников, которое сдвинулось с 09.30 на 10.00. Остальная программа — без изменений: на 11.45 запланирована официальная церемония открытия; в 12.00 — старт на дистанции 2,5 и 5 км; в 12.15 — старт VIP-забега на 2021 метр; в 13.30 — церемония награждения победителей и призёров.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
8 февраля в 17:27 310
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