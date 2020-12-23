Норильский лыжник завоевал бронзу на первенстве Красноярского края

Норильск представляли семеро спортсменов, все - воспитанники спортшколы № 3. По итогам выступлений в возрастной категории 16-17 лет среди юношей, бежавших 10 км классикой, третьим стал норильчанин Игорь Демиденко (тренер спортсмена Наталья Мартьянова). В его категории было 45 участников. Свободным стилем тот же километраж Игорь пришёл четвёртым, лишь на шаг не дотянувшись до пьедестала. В этой категории приняли участие 44 спортсмена. При этом в карьере Игоря Демидова были более удачные выступления - в прошлом году он праздновал победу на первенстве и чемпионате края, но, учитывая численность соперников, нынешнее медальное выступление также можно считать удачным, считают тренеры.

Ещё одна участница нашей команды - Алёна Артамонова - прибежала восьмой среди 29 лыжниц в классическом стиле на 7,5 км (тренер Оксана Пинаева).

- В прошлом году Алёна была в этом виде краевых соревнований 18-й, а 10 мест - это очень серьёзный годовой прогресс, - отметили в спортшколе № 3.