«Норильский никель-М» — победитель первенства города Норильска!

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе молодёжки забивали: Михаил Майборода, Эльсевар Рагимов, и покер оформил Дмитрий Сильчин. У талнахчан единственный гол на счету Никиты Кобрина. Матч проходил на паркете спортхолла «Айка».

По итогам соревнований были определены лучшие игроки. В составе молодёжки сразу два футболиста удостоились индивидуальных наград. Эльсевар Рагимов был признан лучшим игроком первенства Норильска, а Дмитрий Сильчин - лучшим нападающим.

Также отметили лучших вратаря, защитника и бомбардира. Ими стали Анатолий Кузьмин (команда «Таймыр»), Алексей Эдиков (команда «Металлист») и Никита Кобрин (команда «Талнах») соответственно.

Также стоит отметить, что позднее в Доме физической культуры были разыграны награды за бронзу открытого первенства Норильска по мини-футболу. В матче за третье место победителем стали дудинские футболисты. «Таймыр» переиграл «Металлист» по пенальти с общим счётом 9:8. Основное же время завершилось со счётом 6:6.

Напомним, что неделей ранее молодёжный состав мини-футбольного клуба «Норильский никель» завоевал Кубок города Норильска. Таким образом, команда Александра Соколова и Алексея Брусенцова сделала золотой дубль, победив во