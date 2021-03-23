Норильский силач Борис Скрипко стал бронзовым призёром чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу

Борис участвовал в составе сборной Красноярского края. Он выступал в классическом троеборье с итоговой суммой - 610кг (приседание — 215 кг; жим лёжа — 155 кг; становая тяга — 240 кг).

Добавим, что норильчанин имеет выполненный норматив кандидата в мастера спорта России, тренируется под руководством тренера Евгения Кретова в талнахском спортзале «Горняк».

- На таких серьёзных соревнованиях выступал впервые. Борис поехал на соревнования за свой счёт, но там присоединился к сборной края. Он опытный атлет: регулярно выступает на местных соревнованиях, есть в активе и выступления на уровне края. Думаю, участие на чемпионате и первенстве России стало для него серьёзным опытом. Сами соревнования порадовали безупречной организацией и очень сильной конкуренцией. Он молодец, что справился, хотя, говорит, что очень волновался. В день выступления даже чувствовал себя не совсем хорошо, наверное, волнение, акклиматизация и перелёт сделали своё дело. Учитывая, какой была конкуренция, у него на этих соревнованиях не было шансов быть вторым или первым, но бронзу он завоевал по праву, - говорит тренер спортсмена Евгений Кретов.