Норильский вратарь в сборной России

13 ноября сборная России по мини-футболу отправилась на учебно-тренировочный сбор в Красногорск Московской области. В числе 16 спортсменов, которых отобрал старший тренер национальной команды Сергей Скорович, есть и вратарь МФК «Норильский никель» Николай Балашов.

Отметим, что в Нидерландах с 19 января по 6 февраля будущего года пройдёт чемпионат Европы по мини-футболу. На групповой стадии россияне сыграют с командами Польши, Словакии и Хорватии. Сборная России является действующим бронзовым призером ЕВРО и занимает вторую строчку в мини-футбольном рейтинге УЕФА.

А МФК «Норильский никель» между тем готовится к очередному туру чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. По итогам последнего тура заполярная команда с девятью очками в активе занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Уже 19-20 ноября северяне на выезде встретятся с «Газпром-Югрой» (Югорск).