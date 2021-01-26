«Норникель» поддержит программы развития РФС

Одним из ключевых проектов по взаимодействию станет программа подготовки резерва «Наша смена», основная задача которой — создание системы поиска, подготовки и сопровождения юных игроков для профессионального футбола.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотра-фестиваля «Наша смена» для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодёжной сборной. А для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с «Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант.

Кроме того, в Московской области будет организована серия семейных футбольных фестивалей «Наши парни» с возможностью просмотра прямых трансляций матчей сборной России.

«Мы рады, что в нашу команду вернулся такой сильный партнёр, как «Норникель». РФС уделяет огромное внимание детско-юношескому футболу, и появление партнёра по программам развития РФС позволит существенно улучшить качество подготовки молодых футболистов и создать фундамент для долгосрочного развития нашего футбола. Вместе с «Норникелем» будет создан специальный грант для поддержки детских тренеров, а также организована программа поиска и отслеживания талантливых игроков по всей России — от Калининграда до Камчатки. А лучшие ребята получат возможность пройти селекционный сбор под руководством тренеров юношеских сборных России», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Напомним, «Норникель» дважды выступал партнером РФС — в 2010 и 2015 годах. И каждый раз в фокусе внимания компании было развитие детско-юношеского и молодёжного футбола.

«Работа на будущее, поиск и развитие молодых талантов — один из важнейших векторов социальной политики компании. Именно поэтому ключевым направлением сотрудничества с РФС станет реализация программы «Наша смена», направленной на создание системы поиска и подготовки молодых талантов из разных уголков России. Мы уверены, что звёзды настоящего помогут российскому футболу обрести новых звёзд будущего. Это долгая и кропотливая работа, которую нам невероятно интересно вести вместе с РФС», — заявил старший вице-президент компании Лариса Зелькова.