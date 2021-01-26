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«Норникель» поддержит программы развития РФС

«Норникель» поддержит программы развития РФС

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«Норникель» поддержит программы развития РФС

Российский футбольный союз (РФС) и «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве до 2023 года, согласно которому компания выступит партнёром программ развития РФС.

«Норникель» поддержит программы развития РФС

Одним из ключевых проектов по взаимодействию станет программа подготовки резерва «Наша смена», основная задача которой — создание системы поиска, подготовки и сопровождения юных игроков для профессионального футбола.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотра-фестиваля «Наша смена» для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодёжной сборной. А для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с «Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант.

Кроме того, в Московской области будет организована серия семейных футбольных фестивалей «Наши парни» с возможностью просмотра прямых трансляций матчей сборной России.

«Мы рады, что в нашу команду вернулся такой сильный партнёр, как «Норникель». РФС уделяет огромное внимание детско-юношескому футболу, и появление партнёра по программам развития РФС позволит существенно улучшить качество подготовки молодых футболистов и создать фундамент для долгосрочного развития нашего футбола. Вместе с «Норникелем» будет создан специальный грант для поддержки детских тренеров, а также организована программа поиска и отслеживания талантливых игроков по всей России — от Калининграда до Камчатки. А лучшие ребята получат возможность пройти селекционный сбор под руководством тренеров юношеских сборных России», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Напомним, «Норникель» дважды выступал партнером РФС — в 2010 и 2015 годах. И каждый раз в фокусе внимания компании было развитие детско-юношеского и молодёжного футбола.

«Работа на будущее, поиск и развитие молодых талантов — один из важнейших векторов социальной политики компании. Именно поэтому ключевым направлением сотрудничества с РФС станет реализация программы «Наша смена», направленной на создание системы поиска и подготовки молодых талантов из разных уголков России. Мы уверены, что звёзды настоящего помогут российскому футболу обрести новых звёзд будущего. Это долгая и кропотливая работа, которую нам невероятно интересно вести вместе с РФС», — заявил старший вице-президент компании Лариса Зелькова.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото пресс-службы «Норникеля»
26 января в 16:14 480
РФС"Наша смена""Норникель"
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