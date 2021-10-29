«Норникель» стал генеральным партнёром претендента на звание чемпиона мира по шахматам

Уроженец Брянска, Непомнящий в возрасте 31 года является одним из самых титулованных шахматистов мира, двукратным чемпионом России, двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России. В этом году он завоевал право на участие в матче с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, выиграв турнир претендентов, который растянулся на два года из-за пандемии.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что очень рад приходу «Норникеля» в шахматы и помощи компании выдающемуся спортсмену в подготовке к матчу на первенство мира.

Впереди у Яна решающий тренировочный этап и сам поединок в Дубае, и здесь важно ощущать поддержку от надёжного партнёра.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова считает, что молодые талантливые, амбициозные юноши и девушки — главный ресурс страны, определяющий её будущее:

«Помочь им осознать и раскрыть свой потенциал, сформировать ценностные ориентиры — стратегическая задача, которой «Норникель» уделяет особое внимание. Мы считаем, что Ян — отличный пример для нашей молодёжи. Он смог развить талант трудом и упорством. Его спортивный путь был непростым, но сегодня он в шаге от вершины. Ян Непомнящий — один из ярких шахматных брендов нашей страны. Надеемся, что поддержка «Норникеля» поможет ему раскрыть свой безграничный потенциал и реализовать шахматные проекты».

Она добавила, что в сотрудничестве «Норникеля» с Федерацией шахмат особое внимание уделяется детскому и юношескому шахматному спорту. По её словам, это очень тонкий и перспективный способ развивать российскую интеллектуальную элиту.

Также старший вице-президент «Норникеля» рассказала, что компания с удовольствием участвует в аналогичных проектах других спортивных федераций, потому что развитие юношеского спорта - очень важный аспект, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее:

«В наших городах присутствия везде развивается спорт. Это очень важная часть нашей социальной политики. Мы были бы счастливы, если бы у Яна в его напряжённом графике когда-нибудь нашлось время для того, чтобы приехать в Норильск и сыграть, дать мастер-класс и пообщаться с нашими юными шахматистами и взрослыми».

Сам российский гроссмейстер не против приехать в Норильск при первой возможности. Пока же он готовится к предстоящему важному матчу.

Подготовка, кстати, включает и физические упражнения: спортзал, плавание, баскетбол, футбол, единоборства.

Ян отметил, что заключённое спонсорское соглашение для него очень важно:

«Я рад, что «Норникель» стал моим спонсором и оказал существенную помощь в подготовке к матчу за звание чемпиона мира. Это важнейшее соревнование для любого спортсмена, и подготовка к нему требует много сил, времени и ресурсов. Большое спасибо за поддержку».

Матч на первенство мира пройдёт в Дубае с 24 ноября по 16 декабря в выставочном центре. Встреча состоит из 14 партий. Победителем станет тот, кто наберёт 7,5 очков. В случае ничейного счёта 15 декабря будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча — 2 миллиона евро.

Напомним, обладателем титула чемпиона мира является Карлсен, который в 2013 году выиграл матч у индийца Вишванатана Ананда в Сочи.