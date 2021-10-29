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«Норникель» стал генеральным партнёром претендента на звание чемпиона мира по шахматам

«Норникель» стал генеральным партнёром претендента на звание чемпиона мира по шахматам

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«Норникель» стал генеральным партнёром претендента на звание чемпиона мира по шахматам

На церемонии объявления о спонсорском сотрудничестве, которая состоялась в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника, присутствовали сам претендент — российский гроссмейстер Ян Непомнящий, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова и исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

«Норникель» стал генеральным партнёром претендента на звание чемпиона мира по шахматам«Норникель» стал генеральным партнёром претендента на звание чемпиона мира по шахматам

Уроженец Брянска, Непомнящий в возрасте 31 года является одним из самых титулованных шахматистов мира, двукратным чемпионом России, двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России. В этом году он завоевал право на участие в матче с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, выиграв турнир претендентов, который растянулся на два года из-за пандемии.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что очень рад приходу «Норникеля» в шахматы и помощи компании выдающемуся спортсмену в подготовке к матчу на первенство мира.

Впереди у Яна решающий тренировочный этап и сам поединок в Дубае, и здесь важно ощущать поддержку от надёжного партнёра.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова считает, что молодые талантливые, амбициозные юноши и девушки — главный ресурс страны, определяющий её будущее:

«Помочь им осознать и раскрыть свой потенциал, сформировать ценностные ориентиры — стратегическая задача, которой «Норникель» уделяет особое внимание. Мы считаем, что Ян — отличный пример для нашей молодёжи. Он смог развить талант трудом и упорством. Его спортивный путь был непростым, но сегодня он в шаге от вершины. Ян Непомнящий — один из ярких шахматных брендов нашей страны. Надеемся, что поддержка «Норникеля» поможет ему раскрыть свой безграничный потенциал и реализовать шахматные проекты».

Она добавила, что в сотрудничестве «Норникеля» с Федерацией шахмат особое внимание уделяется детскому и юношескому шахматному спорту. По её словам, это очень тонкий и перспективный способ развивать российскую интеллектуальную элиту.

Также старший вице-президент «Норникеля» рассказала, что компания с удовольствием участвует в аналогичных проектах других спортивных федераций, потому что развитие юношеского спорта - очень важный аспект, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее:

«В наших городах присутствия везде развивается спорт. Это очень важная часть нашей социальной политики. Мы были бы счастливы, если бы у Яна в его напряжённом графике когда-нибудь нашлось время для того, чтобы приехать в Норильск и сыграть, дать мастер-класс и пообщаться с нашими юными шахматистами и взрослыми».

Сам российский гроссмейстер не против приехать в Норильск при первой возможности. Пока же он готовится к предстоящему важному матчу.

Подготовка, кстати, включает и физические упражнения: спортзал, плавание, баскетбол, футбол, единоборства.

Ян отметил, что заключённое спонсорское соглашение для него очень важно:

«Я рад, что «Норникель» стал моим спонсором и оказал существенную помощь в подготовке к матчу за звание чемпиона мира. Это важнейшее соревнование для любого спортсмена, и подготовка к нему требует много сил, времени и ресурсов. Большое спасибо за поддержку».

Матч на первенство мира пройдёт в Дубае с 24 ноября по 16 декабря в выставочном центре. Встреча состоит из 14 партий. Победителем станет тот, кто наберёт 7,5 очков. В случае ничейного счёта 15 декабря будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча — 2 миллиона евро.

Напомним, обладателем титула чемпиона мира является Карлсен, который в 2013 году выиграл матч у индийца Вишванатана Ананда в Сочи.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
29 октября в 17:30 540
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