Новая партия билетов на чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 поступила в продажу

Приобрести билеты на турнир болельщики могут только на официальном сайте https://tickets.volley.ru, сообщает министерство спорта Красноярского края.

В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой к покупке доступны билеты без указания конкретного места: покупатель сможет выбрать только категорию билета. На втором этапе, старт которого планируется весной 2022 года, зрителям, купившим билеты без указания мест, будет направлена информация по выделенным им местам на трибунах. Распределение мест будет происходить автоматически, по возможности всем билетам в одном заказе будут присвоены соседние места.

Также продолжается продажа абонементов трёх видов: билет на один день (Day Pass), предполагающий посещение двух матчей в день на одной арене; билет на конкретную арену (City Pass), дающий право посетить все матчи в одном городе; а также билет Follow The Team Pass, позволяющий посещать игры конкретной команды на первом предварительном этапе чемпионата мира.

В Красноярске матчи первого группового этапа пройдут с 27 по 29 августа 2022 года. Во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, выбранного площадкой для проведения турнира, встретятся сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта, которые проведут шесть игр. Стоимость билетов зависит от категории выбранных мест.

Напомним, чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года примут десять российских городов: Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Ярославль. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и «Финал шести» в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.

Региональным оператором по подготовке турнира в Красноярске выступает корпорация развития Енисейской Сибири.