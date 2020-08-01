Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Дата начала чемпионата утверждена исполкомом Российского футбольного союза. Старту чемпионата–2020/21 будет предшествовать матч за Суперкубок России, в котором сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Игра за Суперкубок пройдёт 7 августа на «ВЭБ Арене». Матчи первого тура РПЛ намечены на 8–9 августа.



До перерыва на международные матчи в сентябре должны состояться шесть туров. Заключительный тур перед зимним перерывом намечен на 15–17 декабря. В новом году чемпионат должен возобновиться 26 февраля.

Все туры осенней части должны пройти в недельном цикле. Сезон–2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля — резервные дни.

Напомним, чемпионат России–2019/20 завершился 22 июля, победителем турнира стал петербургский «Зенит».

Короткая пауза между чемпионатами вызвана пандемией коронавируса, сорвавшая предыдущий сезон. Из–за неё чемпионат России (как и национальные чемпионаты многих других стран) финишировал не в конце мая, как обычно, а спустя два месяца.