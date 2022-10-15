Обманчивая мягкость

Путь мастера

В среде поклонников корейских боевых искусств Глеб Покровский — личность заслуженно известная: шестой дан хапкидо (хапки юсуль), третий дан тхэквондо ВТ, международный инструктор по хапкидо третьего класса, серебряный призёр чемпионата мира по хапкидо — вот далеко не полный перечень достижений мастера. Как и многие специалисты по хапкидо, Глеб Покровский свой путь в боевых искусствах начал с тхэквондо, а вот к практике хапкидо приступил в 2002 году, и тут, по словам мастера, ему очень повезло, потому что изучал он корейское боевое искусство у носителей стиля.

– Так сложились звезды, что молодой корейский мастер, а сейчас уже гранд–мастер восьмого дана Ким Бу Ки, представляющий школу хапкидо «Хапки Юсуль», приехал в Россию, — вспоминает Глеб Покровский. «Юсуль» — школа закрытого типа не потому, что там что–то секретное, просто её основатели были учениками создателя хапкидо Чхве Ён Суля и старались передавать свои знания только доверенным людям, дабы не утратить качество. Ким Бу Ки по приезду в Россию начал организовывать первое подразделение для обучения хапки юсуль вне Кореи. Ким нам сказал: «От того, как вы будете работать, руководители школы оценят и мою работу в Корее». Сам он человек открытый и делал все честно, не пытаясь выудить побольше денег, придерживаясь принципа в час по чайной ложке, а тренировал нас как собственных учеников. Для нас — это было счастье.

Подробнее о становлении хапкидо как стиля вы можете прочитать в нашей статье «Самооборона по–корейски». Скажем только, что хапкидо, как и многие другие виды боевых искусств, не избежал разделения на разные стили с характерными только для них техниками. Негласный девиз представленной Глебом Покровским школы «Хапки Юсуль» — «Волк в овечьей шкуре» — объясняется следующим образом. Дословный перевод с корейского языка слова «юсуль» это — мягкое искусство, но мягкость эта заключается в том, что от ученика требуется идеальное выполнение техники — тогда рывки и грубая сила не понадобятся, и даже физически неподготовленный человек может одолеть более сильного агрессора.

От белого до черного

В Норильск Глеб Покровский приехал по приглашению главы Таймырской федерации тхэквондо ВТ Сергея Никуличева, для того чтобы помочь с организацией школы, провести аттестацию начинающих хапкидистов и поделиться знаниями и опытом. Участниками семинара стали 29 человек, многие из них имеют хороший спортивный опыт в тхэквондо, но интересно было всем — от юниоров до опытных бойцов, обладателей чёрных поясов по этому виду единоборств. Спортивная база послужила хорошим подспорьем для норильских хапкидистов, говорит Глеб Покровский, не меньшую роль сыграл и тот факт, что Сергей Никуличев несколько месяцев, хоть и факультативно, но плодотворно обучал основам хапкидо своих воспитанников, готовясь к семинару. За три дня Глеб Покровский провел пять тренировок по четыре часа. Темп был высоким, ведь предстояло освоить всю базовую часть — от белого до чёрного пояса. Тут тебе и страховка при падении, и элементы акробатики, болевые приёмы на суставы рук, броски и даже работа с традиционным для хапкидо оружием, например, короткая палка, шест или нунчаку. У многих может возникнуть вопрос: как же так несколько месяцев подготовки, семинар, и вот ты уже покоряешь технику чёрного пояса. На самом деле ореол благоговения, окутывающий чёрный пояс, не более чем стереотип. Если взглянуть на Восток, то в том же карате вы можете увидеть подростков 10–12 лет с чёрным поясом.

– Черный пояс получает тот, кто знает базовую технику, не более, объясняет мастер. — Настоящее мастерство и серьёзная работа начинаются от чёрного пояса и выше. Если же человек хорошо владеет одним видом боевых искусств, он подготовлен физически, психологически, то базовую технику другого вида он будет осваивать в разы быстрее, чем начинащий с нуля.

Нордический характер

Заключительным этапом визита мастера стала аттестация норильских хапкидистов. За спиной три дня интенсивных тренировок, накопленная усталость и немалый объём информации, а впереди предстоит показать всё, чему они научились за месяцы предварительной подготовки и за два с половиной дня семинара. Норильчане проявили настоящий нордический характер. Глядя на то, какую бойцы демонстрируют технику, казалось, что выходные они не выкладывались по полной, изучая хапкидо, а полноценно отдыхали. Начиная с элементарных способов освобождения от захватов темп всё нарастал до бросков с болевыми приёмами, блеск в глазах и бойцовский кураж сопровождал буквально каждого. Особенно зрелищной стала часть, где хапкидисты проявили свои навыки обращения с оружием. Передать словами весь спектр ощущений, возникающих при виде 15 человек, мастерски вращающих ссаль джоль бон — вид оружия, более известный под японским названием «нунчаку», вряд ли получится.

– Интрига аттестации заключалась в том, что до её конца никто не знал, на какой пояс будет оценена его техника. Мастер давал задание и просто наблюдал за его выполнением, — рассказывает руководитель норильской школы хапкидо Сергей Никуличев.

В итоге аттестовано было двадцать семь человек, в том числе и сам Сергей Никуличев, получивший третий дан хапкидо. Серебряный призёр чемпионата России по хапкидо Павел Никуличев аттестовался на второй дан, еще четыре бойца — на первый, остальные в зависимости от возраста и уровня подготовки — на цветные пояса. Глеб Покровский высоко оценил уровень подготовки норильчан. После аттестации норильские хапкидисты не скрывали эмоций.

– Мне всё очень понравилось, для меня это новый путь развития, новые знания и впечатления. Больше всего меня увлекает техника бросков и болевых приёмов. Я очень рада, что побывала на семинаре и сумела аттестоваться, — поделилась своими впечатлениями аттестовавшаяся на жёлтый пояс Юлия Кузнецова.

– Мне хапкидо очень понравилось изначально, это прекрасная техника самообороны. Если я как профессиональный боец, даже защищаясь, изо всех сил ударю хулигана, напавшего на меня, то всегда есть риск самому оказаться на скамье подсудимых, а хапкидо даёт возможность без удара вывести из строя противника, не рискуя нанести ему тяжёлую травму, — рассказывает Павел Никуличев. — В хапкидо главное — техника, а не сила, применить его может даже хрупкая девушка. Сейчас получил новые знания. Порой и не подозреваешь, что даже в простом болевом приёме есть множество ключей, которые помогают его выполнению, но понять их можно только при постоянной практике и, обучаясь у таких мастеров, как Глеб Владимирович.

Новые горизонты

Таймырская федерация тхэквондо будет преобразована в Федерацию тхэквондо и хапкидо, два корейских стиля станут развиваться параллельно. Норильская команда уже приступила к подготовке к предстоящему Международному турниру по спортивному хапкидо Russian Open, который пройдет 18 ноября в Санкт–Петербурге, победа в котором открывает дорогу на Кубок Европы.